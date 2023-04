La tradizione dei Pasquali e migliaia di persone in piazza a Bormio

lunedì, 10 aprile 2023

Bormio (Sondrio) – La tradizione dei Pasquali si è rinnovata ieri a Bormio (Sondrio), con la presenza di migliaia di persone per le vie della località valtellinese e in serata grande festa al Pentagono, organizzata al Pentagono con la Gioventù Bormiese, Istituto Alberti e I reparti di Bormio. I commenti più ricorrenti: “Sempre bellissimi, da non perdere anche per chi li ha già visti”, “E’ una tradizione che Bormio coltiva da più di 600 anni”.

I Pasquali di Bormio sono una manifestazione unica che affonda le proprie radici nelle antiche tradizioni contadine e che, ancora oggi, richiama la partecipazione attiva di tutti gli abitanti della Magnifica Terra. Col termine “Pasquali” si indicano delle vere opere di falegnameria e ingegneria costruite dai bormini nei mesi invernali, suddivisi in base al proprio quartiere di appartenenza: il Reparto. In ognuno di essi (Buglio, Combo, Dossiglio, Dossorovina e Maggiore) si organizzano i partecipanti che, sotto la guida di un capo, preparano e realizzano il Pasquale del proprio Reparto. Tutto è stato studiato nei dettagli, dal significato religioso alla lavorazione; falegnami, fabbri e artigiani esprimono il meglio della loro arte. La tradizione dei Pasquali, risale con tutta probabilità, ad antichi riti pagani legati alla pastorizia e all’agricoltura di montagna. Già prima dell’avvento del Cristianesimo, in tutta la Valtellina era diffuso un rito propiziatorio che prevedeva il sacrificio di un agnello, per lasciarsi alle spalle i rigori dell’inverno.

La sfilata dei Pasquali nella mattinata di ieri è stata emozionante e divertente, in un’atmosfera magica, intrisa di storia secolare ed entusiasmo collettivo. Tutte le strade del paese sono state invase da una festosa folla che si è accalcata per seguire la sfilata: a precedere i Pasquali, prima la banda, poi i cavalli con le carrozze e, infine, divisi per Reparto, le donne con gli anziani e i bambini, tutti rigorosamente vestiti con i costumi tradizionali, portando fiori e prodotti artigianali. A fine sfilata i Pasquali (foto © Fausto Compagnoni) sono stati esposti in piazza del Kuerc fino alla serata odierna (Pasquetta).