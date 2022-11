La top 10 delle Renault più iconiche

domenica, 13 novembre 2022

Renault si sta preparando a rivoluzionare il proprio parco macchine. Modelli più connessi, improntati all’ibrido e all’elettrico e con il ritorno di vecchi modelli in una versione moderna e fortemente incentrata sul futuro. L’hanno chiamata “Renaulution”: un piano in 3 fasi per rilanciare l’azienda. Due i prototipi più interessanti: la Renault 5 Prototype e la 4Ever Trophy, entrambe restyling delle vecchie R5 e R4, ora pienamente elettriche. Un futuro con uno sguardo al passato perché la storia di Renault è costellata di auto che hanno fatto la storia dell’automotive. Vediamo insieme quali sono le auto più iconiche della storia di Renault.

1. Renault Alpine GTA

Anni Ottanta, la ripresa dopo le crisi petrolifere del decennio precedente. Renault mostra la nuova Alpine, la versione premium del marchio, con il modello Alpine GTA. Un modo per competere con gli altri marchi di lusso come Porsche e Maserati. Renault aveva comprato il marchio nel 1973, due anni dopo il lancio di Alpine 310, di cui la Alpine GTA è il diretto successore. Più lunga e più larga, viene lanciata nel 1984 anche in versione turbo. Nel 1989 con la versione Mille Miglia, mentre nel 1990 è la volta dell’edizione limitata per LeMans.

2. Renault 16

Un’auto per tornare a competere nella fascia medio-alta, contro la Giulia dell’Alfa Romeo o la Taunus della Porsche. È la Renault 16, messa in commercio nel 1965 dalle mani di 2 imponenti designer come Gaston Juchet e Philippe Charbonneaux, che aveva già creato la Renault 8. È una hatchback, ma ha un’idea di berlina, un po’ come i suv crossover di BMW. È versatile, è 5 porte ed è familiare, ma anche un po’ sportiva, tanto da essere considerata una delle più manovrabili su strada, anche grazie alle buone sospensioni e alla particolarità di avere il passo sinistro più lungo.

3. Captur

Nasce nel 2013 per il mercato dei Suv crossover di medio-piccole dimensioni, per rimpiazzare la monovolume Modus. In poco tempo, anche se le vendite non possono essere comparate con quelle degli scorsi decenni, Captur si posiziona tra le auto più vendute del settore. Nel 2019 viene messa fuori produzione la prima versione per essere spostata sul segmento medio dei Suv. Anche in questo caso buonissimo il motore, come tutte le Renault, ma qualche usura precoce sui freni e qualche difficoltà sulla marmitta. Sono comunque tutti pezzi facilmente sostituibili con ricambi usati, puoi trovare ulteriori informazioni qui.

4. Renault 4CV

La Renault 4CV è un prodotto del dopoguerra, ma progettata segretamente durante il conflitto mondiale. Le istruzioni di Louis Renault erano di “fare un’auto come i tedeschi!” e infatti la vettura è ispirata alla Volkswagen di Ferdinand Porsche. Aveva una forma particolare stile maggiolino e al debutto fu venduta con vernice gialla rimasta dai veicoli dell’esercito tedesco. Così la 4CV divenne nota come “il pezzo di burro”. Fu prodotta dal 1946 al 1961, ma a causa di un’economia francese in lenta ripresa le vendite non furono di forte impatto come altre auto del marchio.

5. Renault 5

La Renault 5 è l’auto che mancava. L’utilitaria perfetta per una famiglia, una tre porte che nasce nel 1972 e che termina la sua vita nel mercato nel 1984. 12 anni di grande successo, ma anche un momento difficile per l’economia e per l’acquisto di vetture. Gli anni Settanta sono quelli delle crisi petrolifere e tutto il mercato dell’auto si ferma. Ma Renault 5 rappresenta una delle prime utilitarie a utilizzare la plastica come paraurti integrata nella carrozzeria e una delle prime a creare versioni a 5 porte per le utilitarie. Non è un caso che oggi R5 torni nella versione Prototype, proiettata verso il futuro.

6. Clio

La Clio debutta nel 1990 per sostituire la Renault 5. Un successo di oltre 15 milioni di unità vendute. Una tregua che arriva dagli alti e bassi degli anni Ottanta (dove la Renault era addirittura sull’orlo del fallimento nel 1984/5). Arriva una seconda generazione nel 1998, più lunga e spaziosa. Poi la terza nel 2005, più pesante e grande, a 3 o 5 porte. La quarta nel 2013 con solo 5 porte e l’ultima evoluzione nel 2019. Un successo di vendite e storia, di affidabilità. Qualche malfunzionamento alla centralina, le sospensioni possono usurarsi, così come i cuscinetti. Anche in questo caso il mercato dei ricambi usati, può aiutare a ridurre il costo della manutenzione, more info here.

7. Renault R8 Gordini

Una Renault particolare grazie al design di Amédée Gordini, tanto che nel 1964, anno del suo debutto, prese il posto della Dauphine. La R8 poteva raggiungere i 170 km/h, un record per il tempo. Spinta da un motore che vantava una cilindrata di 1108 e 4 marce. Era stata costruita per le competizioni (di cui Gordini era abile frequentatore), vincendo la Tour de Corse per tre anni di fila, fino al 1966.

8. Renault Fuego

La Renault Fuego è stata lanciata nel 1980. La sua carrozzeria è stata progettata da Michel Jardin, mentre Francois Lampreia ha lavorato agli interni. Era prevista anche una veresione a 5 porte, che però non ha mai avuto luce. Nei piani di Renault la Fuego doveva avere un buon mercato negli Stati Uniti, ma non ha mai ricevuto il successo sperato. Considerata la macchina più veloce del mondo nei primi anni Ottanta, è stata anche la prima ad avere una chiusura centralizzata con telecomando.

9. Renault Dauphine

Nata per sostituire la 4CV, la Renault Dauphine aveva un motore da 845 cc. Una berlina a quattro porte più lunga e aerodinamica. Due le versioni premium come la Ondine e la Gordin.

10. Megane

La Megane è nata per fare parte del segmento C. Iniziata a progettare nel 1989, nel 1995 viene immessa nel mercato come berlina a due volumi con 5 porte. Tante le varianti, oltre alla classica: dalla Coach in versione coupé, alla berlina Classic, poi la Cabrio, la SW e la Gt. Una macchina per tutte le tasche e di successo, capace di ottenere risultati non scontati nelle vendite.