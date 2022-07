La studentessa Giulia Barberini eletta Miss Miluna Canazei

mercoledì, 27 luglio 2022

Canazei – Nella fantastica location del teatro Gran Tobià, presso l’hotel Caminetto alle porte di Canazei (Trento), in Val di Fassa, hanno sfilato 17 candidate provenienti da tutto il Trentino Alto Adige per contendersi il titolo di Miss Miluna Canazei e il pass per le Finali Regionali di Miss Italia 2022.

La serata è stata organizzata, come di consueto, dall’Union Hotels e dalla Famiglia Nicolodi, sempre in prima linea per valorizzare il territorio ed offrire ai numerosi turisti, qualità nelle strutture ricettive e nell’intrattenimento.

Le 17 candidate, presentate dalla consueta eleganza di Sonia Leonardi, hanno avuto modo di presentarsi ai villeggianti già nel pomeriggio con una mini sfilata in piazza per poi proseguire con la cena offerta dallo storico ed elegante Hotel Dolomiti nel cuore di Canazei.

A partire dalle 21.15 i riflettori si sono accesi all’interno del teatro, e sono state valutate da una giuria d’onore con diversi nomi altisonanti della Val Di Fassa e Fiemme.

Sul podio per accedere alle Finali Regionali del Trenino Alto Adige, sono salite le 6 ragazze più votate dalla giuria, le quali proseguiranno la scalata al titolo di Miss Italia 2022.

IL CONCORSO – La vincitrice, Miss Miluna Canazei, è stata la diciannovenne di origini milanesi Giulia Barberini, ora trasferitasi a Trento per giocare a tennis a livello agonistico. Fisico statuario e grande determinazione, frequenterà l’università di lingue sempre nel capoluogo trentino. In quanto vincitrice del titolo Miluna, le è stata regalato un prezioso gioiello Miluna offerto dalla Gioielleria Dolomiti Gioielli di Canazei.

Il titolo di Miss Rocchetta è stato assegnato a Sabrina Pellegrin, ventiduenne di Moena, lavora come igienista in uno studio dentistico ed è una grande appassionata di sport di montagna come sci nordico, sci alpino, ciclismo, arrampicata e skiroll.

La ragazza ad essere eletta al titolo di Miss Soreghina Canazei è stata la diciottenne di Merano, Viola Ruffo. Studentessa al liceo delle scienze umane, pratica pallavolo a livello agonistico ed ha come personaggio preferito Vasco Rossi. Il titolo di Miss Soreghina Canazei permetterà a Viola di gareggiare nella finale del 13 agosto a Moena per il titolo di Miss Soreghina, che diventerà la madrina della Marcialonga 2023, arrivata alla sua 50esima edizione.

Quarta classificata è stata la ventenne residente a Bolzano, Anna Paola Rad. È anche lei una studentessa, con l’aspirazione di diventare medico. Per tenersi in forma va in palestra ed ha un grande talento nel disegno, in particolare nei ritratti.

La quinta ragazza più votata dalla giuria è stata la diciottenne di Telve, Beatrice Dalledonne. Studentessa, anche lei con il sogno di entrare all’università di medicina, è anche una grande appassionata di sport infatti pratica atletica leggera a livello agonistico, in particolare la disciplina del salto in alto in cui ha già ottinuto molti risultati importanti.

La sesta fascia, con il titolo di Miss Teatro Tobià, è stata la ventunenne roveretana Alice Tilotta. Studentessa universitaria di giurisprudenza, con la passione della palestra, suona da tantissimi anni il clarinetto.

LA SERATA – Le ragazze, oltre ad aver vissuto l’emozione del concorso, si sono cimentate in una divertente sfilata in costume da bagno. Con la loro gioia e spontaneità sono riuscite a coinvolgere il pubblico rendendo il momento davvero entusiasmante.

L’hair look delle partecipanti è stato curato al meglio dal Salone Vanity Hair di Francesca Bernardi di Canazei.

Un grazie particolare va a Sparkasse, sponsor di numerose serate in Regione e a Radio Dolomiti che dedicherà una intervista alla vincitrice.

Ricordiamo anche i prossimi imminenti appuntamenti di luglio ed agosto con le selezioni provinciali della Bellezza: 30 luglio a Pinzolo Piazza Carera, 31 luglio a Sarnonico presso Impianti Sportivi, 7 agosto Spormaggiore in piazza e il 10 agosto a Scena (Bolzano) presso l’anfiteatro delle manifestazioni.

La prima data delle Finali Regionali, a cui potranno partecipare tutte le vincitrici della serata, sarà a Fiera di Primiero il 4 agosto, seguito dalla serata di Andalo il 9 agosto, 13 agosto a Moena, 14 agosto a Folgaria, 16 agosto a San Leonardo in Passiria, 17 agosto a Lagundo, 19 agosto a Gais.

La finalissima Regionale per l’elezione di Miss Trentino Alto Adige sarà ospitata anche quest’anno in Alto Adige e precisamente nella esclusiva ed elegante piazza Duomo di Bressanone domenica 21 agosto.

Sonia Leonardi sprona le ragazze a vincere la timidezza e ad iscriversi per vivere un’esperienza diversa e per divertirsi. Si creano nuove amicizie e possono nascere delle buone opportunità lavorative nel campo artistico.

Le sfilate di Miss Italia sono dei veri e propri casting per conoscere meglio le ragazze che potranno poi anche collaborare con noi. Infatti quasi tutte le nostre modelle ed hostess, hanno iniziato partecipando a Miss Italia.

Credere nei sogni è ancora possibile e non dobbiamo mai smettere di farlo.

E’ possibile iscriversi gratuitamente al Concorso, fino a metà agosto, chiedi informazioni a info@soleoshow.com – 0461 239111