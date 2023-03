La solidarietà della Polizia di Stato di Brescia verso i bambini che soffrono

sabato, 18 marzo 2023

Brescia – La solidarietà della Polizia di Stato: la questura di Brescia alla presenza del questore Eugenio Spina e l’A.N.P.S., rappresentata dal presidente Maurizio Marinelli, ha donato un’autovettura alla Fondazione A.N.T. (Associazione Nazionale Tumori) e un assegno di 5mila euro al reparto Pediatrico Oncologico degli Spedali Civili di Brescia.

Con questo gesto, la grande famiglia della Polizia di Stato desidera esprimere attenzione e vicinanza nei confronti di chi tutti i giorni è impegnato nella lotta contro i tumori, nemici invisibili che possono però essere sconfitti tramite la ricerca e tramite un’azione sinergica.

L’Associazione Nazionale della Polizia di Stato di Brescia ha infatti promosso una campagna di raccolta fondi per l’acquisto del mezzo, utile a sostenere l’assistenza a chi soffre, in ricordo di Francesco Tedoldi, Alessio Barrasso, Michela e Michele Di Florio e tutti i caduti della Polizia di Stato che ci hanno lasciato prematuramente.

Tale donazione costituisce un valido aiuto all’attività di assistenza gratuita a domicilio che A.N.T. fornisce tutti i giorni sul territorio bresciano nonché all’attività svolta all’interno del Reparto Pediatrico Oncologico degli Spedali Civili di Brescia, ormai punto di riferimento nazionale per questo tipo di malattie grazie alla presenza di un’equipe multidisciplinare che accompagna il percorso del piccolo paziente e di tutta la sua famiglia.