La skiarea Alpe Cimbra prolunga la prevendita degli stagionali scontati

giovedì, 7 dicembre 2023

Folgaria (Trento) – Riapre statale 350 di Folgaria e Valdastico. La strada era interrotta su più punti a causa di un grande distacco dalla parete rocciosa.

Preso atto della riapertura, la Skiarea ha immediatamente deciso di prolungare la prevendita degli skipass stagionali, che dunque possono essere acquistati a prezzo agevolato fino al 15 dicembre, per consentire alle migliaia di sciatori veneti di frequentare anche quest’anno l’Alpe Cimbra. L’acquisto può essere fatto online ma anche, alle stesse condizioni, alle casse: canale ancora molto apprezzato da un’importante fascia di pubblico. In molti, infatti, erano stati frenati dall’aderire alla promozione proprio in attesa di certezze sulla viabilità.

Folgariaski si unisce dunque al ringraziamento rivolto alla Provincia di Trento, ai tecnici e a tutte le maestranze che hanno lavorato con grande rapidità ed efficacia, comprendendo e condividendo la delicatezza e la strategicità della riapertura della strada.