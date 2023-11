La situazione viabilità in Trentino e le previsioni meteo

martedì, 7 novembre 2023

Trento – Meteo: oggi debole instabilità, domani temporaneo miglioramento. Nella serata di ieri infiltrazioni di aria instabile hanno determinato il locale sviluppo di imprevisti rovesci, anche temporaleschi, in moto verso nord est. I temporali più intensi hanno interessato le Prealpi e l’alta pianura veneta con frequenti fulminazioni e locali grandinate di medie dimensioni mentre in Trentino i rovesci più intensi si sono registrati nella zona di Aldeno dove, dove in poco più di un’ora, sono caduti 18 mm (litri a metro quadrato) con grandine di piccole dimensioni.

Oggi, fino a sera, previste condizioni di debole instabilità con precipitazioni sparse e nevose oltre 1600 m circa o localmente a quote più basse.

Domani, mercoledì 8, è atteso un temporaneo miglioramento con ampie schiarite mentre tra giovedì e venerdì il passaggio di una perturbazione atlantica potrà determinare precipitazioni moderate diffuse e nevose oltre 1300 – 1500 metri o localmente a quote più basse specie nelle valli più chiuse. Nel fine settimana flussi settentrionali favoriranno condizioni prevalenti di bel tempo con bassa probabilità di precipitazioni.

Viabilità, sono in corso le lavorazioni e gli accertamenti tecnici necessari per ripristinare le sedi viarie interrotte, la situazione

ALTA VALSUGANA – ALTOPIANO FOLGARIA – LAVARONE – LUSERNA e di PINE’

CHIUSA SS 350 Folgaria –Valdastico al km 26,500 circa in loc. Busatti, per caduta massi.

Le restanti strade sono aperte.

BASSA VALSUGANA – TESINO

Chiusura invernale della SP 31 del Passo Manghen dal km 17+000 al km 31+500.

Le restanti strade sono aperte.

PRIMIERO

Tutte le strade sono aperte.

VALLI DI CEMBRA, FIEMME E FASSA

SP 71 Fersina – Avisio, transito a senso unico alternato ai km 12,950 in loc Lona, causa smottamento, in tale tratto il transito è consentito solo ai mezzi con massa a pieno carico fino a 3,5 t, con deroga per i mezzi di trasporto pubblico fino a 5,6 t.

SP 71 Fersina – Avisio al km 15+200, transito a senso unico alternato, località Sevignano (Comune di Segonzano), causa smottamento.

SS 612 della Val di Cembra, transito a senso unico alternato per smottamenti al km 3+400 loc. Maso Franchi e al km 7+400 loc. Ceola.

CHIUSA la Sp 31 del Manghen dal km 32+500 al km 38+550 per pericolo smottamenti.

Le restanti strade sono aperte.

TRENTO – MONTE BONDONE – PAGANELLA

CHIUSA la SP 58 di Faedo al km 5,100 circa a monte dell’abitato di Faedo.

SP 131 dir Verla al km 4,000 circa, transito a senso unico alternato per smottamento.

Le restanti strade sono aperte.

VALLE DI NON

CHIUSA in via precauzionale la SP 14 del lago di Tovel, per pericolo caduta sassi.

CHIUSA la SP 55 dir Lover per cedimenti del piano viabile al km 0,600 circa.

SP 73 Destra Anaunia: transito a senso unico alternato causa smottamento al km 4,000 circa, nel comune di Denno.

SP 55 di Capodenno: transito a senso unico alternato causa cedimento al km 1,000 circa.

Tutte le restanti strade sono aperte.

VALLE DI SOLE

Si segnala diffusa presenza di buche nella pavimentazione.

Tutte le strade sono aperte.

CHIESE, GIUDICARIE, RENDENA

SS 237 del Caffaro a Cologna, transito a senso unico alternato all’occorrenza, per lavori in corso.

Tutte le strade sono aperte.

ALTO GARDA E LEDRO

CHIUSE lungo la SS 240 di Loppio e Val di Ledro, le gallerie Dom e Agnese, che collegano la Val di Ledro a Riva del Garda, per distacco localizzato di materiale. Sono in corso gli accertamenti tecnici.

CHIUSA in via prudenziale la SS 249 della Gardesana Orientale al km 94+500 circa per presenza di accumuli di materiale instabile a monte.

CHIUSA la SP 48 del Monte Velo in località Gazzi per smottamento.

CHIUSA la SP 245 di Santa Massenza per caduta massi.

Le restanti strade sono aperte.

VALLAGARINA

Tutte le strade sono aperte.