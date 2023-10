La Settimana della Protezione Civile: le iniziative in Trentino

venerdì, 6 ottobre 2023

Borgo Valsugana (Trento) – Dal 9 al 15 ottobre torna la settimana della Protezione civile, tra manovre dimostrative, dialoghi con la popolazione e… la simulazione di una notte da sfollati in Val di Fassa (13 ottobre, organizza la Croce Rossa), oltre ad un test in chiave locale del nuovo sistema di allarme “IT alert” che scatterà in Bassa Valsugana (13 ottobre). Grandi emozioni anche per l’esercitazione con la simulazione di un soccorso sulla funivia di Sardagna, con il coinvolgimento del Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili dei fuoco di Trento, il Soccorso alpino e speleologico del Trentino e i Vigili del fuoco volontari (15 ottobre).

Gli uomini e le donne appartenenti alle diverse Strutture operative saranno protagonisti di appuntamenti loro dedicati per confrontarsi, accrescere le proprie competenze e rafforzare le dinamiche di gruppo. Ma i cittadini stessi, chiamati a partecipare alle iniziative anche di natura ludica scopriranno di essere parte della Protezione civile, nel proprio approccio al territorio e nell’apprendere gli strumenti per prevenire ed affrontare eventuali emergenze.

Accanto agli appuntamenti promossi sull’intero territorio provinciale, nel fine settimana del 14 e 15 ottobre il quartiere delle Albere a Trento (piazza delle Donne lavoratrici e parco Fratelli Michelin) e sabato 14 ottobre piazza Degasperi a Borgo Valsugana assumeranno i tratti di “cittadelle” della Protezione civile. Ci saranno gli stand delle Strutture operative e delle Forze dello Stato, diverse attività e l’esposizione di mezzi (tra cui anche un elicottero che atterrerà nel parco delle Albere), attrezzature e apparecchiature impiegate anche nel corso del 2023, in occasione delle missioni di aiuto in Turchia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Slovenia. Gli spazi saranno visitabili dalle 9 del mattino fino alle 18. All’interno dell’evento si svolgerà inoltre la campagna di comunicazione nazionale promossa dai volontari “Io non rischio: buone pratiche di protezione civile”.

In particolare, nel parco delle Albere a Trento grande spazio sarà riservato alle esperienze dedicate a giovani e meno giovani, che potranno costruire assieme una “coronella” con i sacchi di sabbia, svolgere i percorsi di abilità con gli allievi dei vigili del fuoco volontari ed assistere alla simulazione del soccorso con la teleferica in ambiente alluvionale (Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento), oltre che alla dimostrazione con i cani molecolari (Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe). Particolarmente interessante sarà osservare da vicino il lavoro delle Centrali operative (Cue, Vigili del fuoco e Trentino emergenza). Non mancheranno le occasioni di dialogo con gli operatori volontari e provinciali all’interno degli spazi dove saranno disposti i mezzi di soccorso, oltre che nel corso degli appuntamenti di approfondimento: un esempio tra i tanti, la gestione delle emozioni e dello stress e tecniche di rilassamento (Psicologi per i popoli del Trentino).

Ecco dunque i protagonisti della Settimana: Dipartimento Protezione civile, foreste e fauna della Provincia autonoma di Trento con i Servizi Antincendi e Protezione civile; Bacini montani; Faunistico; Foreste; Geologico; Prevenzione rischi e Cue e Agenzia provinciale delle foreste demaniali.

E ancora: Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco volontari; Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento; Corpo forestale trentino; Corpo del Soccorso alpino e speleologico del Trentino; Croce rossa italiana, Comitato di Trento; Scuola provinciale dei cani da ricerca e catastrofe; Protezione civile Ana Trento (Nuvola); Psicologi per i popoli del Trentino; Trentino emergenza 118; Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei geologi e il Collegio dei geometri; Comune di Trento.

IL PROGRAMMA

Da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre – Visite nelle scuole del Trentino

Illustrazione del sistema di Protezione civile e la prova di evacuazione dell’edificio scolastico – Federazione dei Vigili del fuoco volontari.

Alle medie superiori saranno presentate le norme di autoprotezione in ambiente innevato ed il funzionamento delle Commissioni locali valanghe e lo svolgimento delle attività – Soccorso alpino e speleologico del Trentino.

Lunedì 9 e martedì 10 ottobre – Sala della Cooperazione

Pericolo alluvionale, opere di mitigazione e rischio residuo: come gestire i cambiamenti nel tempo?

Lunedì 9 ottobre

Risultati del progetto “Approfondimento delle strategie di Governo della Pericolosità alluvionale a seguito dell’evento del 29 ottobre 2018 sul rio Rotiano” e contributi internazionali

09:30 – 10 Registrazione

10 – 10:20 Saluti delle autorità ed apertura dei lavori

10:20 – 12:30 Presentazione dei risultati del progetto “Approfondimento delle strategie di Governo della Pericolosità alluvionale a seguito dell’evento del 29 ottobre 2018 sul rio Rotiano”

Lorenzo Malpaga – Provincia autonoma di Trento – Improving flood hazard governance strategies following the October 29, 2018 event on the Rotiano torrent

Marco Borga – Università di Padova – Hydro-meteorology of the October 29, 2018 flood event, accounting for climate change

Giorgio Rosatti – Università di Trento – The Rio Rotiano event and its challenges to the mathematical and numerical modelling of debris flow phenomena

Lorenzo Marchi, Consiglio Nazionale delle Ricerche – From the Rio Rotiano to the regional scale: Identifying and managing protection structures at risk

12:30 – 13:30 Pausa pranzo (pranzo libero)

13:30 – 15:30 Le componenti del rischio in evoluzione

Guillaume Piton – INRAE, Francia – Torrent control with check dams: historical evolution in France

Eva Gertsch – BAFU, Svizzera – Dealing with aging protection systems in torrents – case studies and guidelines for practice in Switzerland

Gian Battista Bischetti – Università di Milano – Inspection, functionality assessment and maintenance strategy for torrent control structures

15:00 – 15:20 Pausa caffè

15:20 – 17 Sven Fuchs – BOKU, Austria – Vulnerability of elements at risk – assessment approaches from an Austrian perspective

Elena Mondino – Credit Suisse – Svizzera Changes in flood risk perception and implications for disaster risk reduction

Sandro Raimondi – Procuratore della Repubblica di Trento – Eventi alluvionali: possibili risvolti giudiziari

Martedì 10 ottobre

Esperienza nazionale e delle regioni alpine italiane

09 – 09:30 Registrazione

09:30 – 09:50 Saluti delle autorità

09:50 – 10:10 Esperienza nazionale

Martina Bussettini (ISPRA) – Integrazione delle misure strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio.

10:10 – 11:10 Esperienze di tecnici delle Regioni alpine italiane

Fabio Di Bernardo – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Fabio Da Re – Regione Veneto

Fabio De Polo – Provincia autonoma di Bolzano

11:10 – 11:30 Pausa caffè

11:30 – 13:00 Fabio Mandozzi – Regione Lombardia

Daniele Drago – Regione Piemonte

Paolo Ropele – Regione autonoma Valle d’Aosta

Stefano Fait – Provincia autonoma di Trento

13 – 14 Pausa pranzo (pranzo libero)

14 – 14:40 Esperienze recenti

Andrea Lazzaroni – Sindaco Comune di Dimaro Folgarida – Il caso Dimaro (ottobre 2018)

Alberto Bellin – Università di Trento – Il caso Marmolada (luglio 2022)

14:40 – 16 Tavola rotonda (modera Raffaele De Col – Provincia autonoma di Trento)

Giovedì 12 ottobre, ore 20 – Biblioteca universitaria centrale (BUC)

La psicologia dell’emergenza per i soccorritori

Gestione delle emozioni, stress e tecniche di rilassamento – Psicologi per i popoli del Trentino, attività rivolta al personale delle Strutture operative.

Venerdì 13 ottobre, ore 9.30-11.30 – Bassa Valsugana

Test IT alert

Prima iniziativa sperimentale in Italia su un’area ristretta. A cura del Servizio prevenzione rischi e Cue e dell’Unione dei Vigili del fuoco volontari della Valsugana e Tesino, comprende anche l’esercitazione relativa all’esondazione del fiume Brenta con l’evacuazione dei seguenti Istituti scolastici: Istituto Degasperi, Scuola primaria Montalcini, Scuola media Ora e Veglia di Borgo Valsugana.

Venerdì 13 ottobre, ore 15-17.30 – Museo delle scienze

Workshop. Protezione civile e sindaci: il primo presidio del territorio

Incontro con i primi cittadini del Trentino per l’illustrazione del sistema di Protezione civile – Organizza il Servizio Prevenzione rischi e Cue in collaborazione con il Muse.

15:30 Saluti e introduzione al convegno – Funzioni dei Comuni e dei sindaci in ambito di Protezione civile

15:45 Previsione e pianificazione di Protezione civile – Saper leggere il territorio e pianificare la risposta in caso di emergenza – Carte delle pericolosità e pianificazione di protezione civile in ambito comunale (PPCC)

16 Pianificazione di Protezione civile – Misure per la gestione del rischio alluvionale – Focus sui Documenti di protezione civile delle dighe e nuove comunicazioni ai Comuni

16:15 Pianificazione di Protezione civile – Misure per la gestione del rischio valanghivo – Focus sulle Commissioni locali valanghe

16:30 Pianificazione di protezione civile

Misure per la gestione del rischio incendi

AIB: lotta attiva agli incendi boschivi: disciplina e figure competenti e riferimento al ruolo dei Comuni

16:45 Pausa

17 Allertamento – Avvisi di condizioni meteo avverse ed avvisi di allerta – Come leggere le allerte ed interpretarne i contenuti

17:15 Gestione di un’emergenza – Ruolo e strumenti a disposizione dei sindaci durante le emergenze – Centri operativi comunali, organizzazione, modalità di comunicazione e coordinamento delle attività in emergenza

17:30 Risposta agli eventi – Lavori di somma urgenza e prevenzioni urgenti – Gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti e modalità di finanziamento

Venerdì 13 ottobre, Scuola ladina di Fassa a San Giovanni di Fassa (Pozza)

Una notte da sfollati

Esercitazione evacuazione Istituto scolastico – Organizza la Croce rossa italiana, Comitato provinciale di Trento. Sono coinvolti anche Vigili del fuoco Volontari di Pozza di Fassa, Vigo di Fassa e Soraga; Soccorso Alpino del Trentino – Centro Fassa; Psicologi dei Popoli del Trentino; Protezione civile ANA Trento – Nu.Vol. A. di Fiemme Fassa; 118 Trentino Emergenza; Polizia locale – Val di Fassa.

Sabato 14 e domenica 15 ottobre, StoroE20 – Via Emilia Miglio

40 anni di pinze idrauliche

Organizzano i Vigili del fuoco volontari di Storo

Sabato 14 ottobre

Giornata dedicata ai Vigili del fuoco ed ai Soccorritori

09:30 Conferenza a cura di C.S.E. Ivo Martinati sui veicoli ad alimentazione alternativa

11 Simulazione di incidente stradale con mezzo pesante coinvolto

12:30 Pausa pranzo

13:30 Simulazione di incidente stradale con veicolo ribaltato

14:30 Conferenza a cura di V.F.E. Alessandro Bondi e V.F.C. Fiorentino Bertolini sulla gestione di soccorso con mezzi pesanti a GNL

16 Simulazioni di incidenti stradali con veicoli ribaltato

Domenica 15 ottobre

Giornata aperta a popolazione e famiglie

Workshop con Polizia locale su metodi di allertamento del 112

Workshop con Volontari servizio Ambulanza di Storo sulla gestione del primo soccorso

13:30 Apertura giornata sulla sicurezza stradale

14:30 Simulazione squadra allievi su uno scenario di indicente stradale

16:30 Simulazione indicente stradale con Volontari servizio Ambulanza di Storo

14 ottobre dalle 9 alle 13.20 – Biblioteca universitaria centrale (BUC)

“Comunicare le attività di Protezione civile alle giovani generazioni”.

Convegno rivolto agli insegnanti – Organizza il Servizio Bacini montani

9 – 9:20 Servizio Bacini montani: Benvenuto ed introduzione

9:20 – 9:35 Istituto comprensivo di Lavis

9:35 – 9:50 PC ANA Trento

9:50 – 10:05 Psicologi per i Popoli

10:05 – 10:20 Soccorso Alpino

10:20 – 10:35 Scuola cani da ricerca

10:35 – 10:50 Federazione VVF volontari

10:50 – 11:05 Trentino Emergenza

11:05 – 11:20 Pausa

11:20 – 11:35 Servizio Foreste

11:35 – 11:50 Scuola provinciale antincendi

11:50 – 12:05 Servizio Geologico

12:05 – 12:20 Servizio Prevenzione rischi e CUE

12.20 – 12:35 Croce Rossa Italiana del Trentino

12:35 – 12:50 Istituto comprensivo di Pergine 2

12:50 – 13:20 Dibattito finale

WEEKEND DELLA PROTEZIONE CIVILE

TRENTO, QUARTIERE ALBERE – Piazza delle Donne lavoratrici e parco Fratelli Michelin

Sabato 14 e domenica 15 ottobre ore 9-18

– Mostra di mezzi, attrezzature e apparecchiature impiegate in occasione delle emergenze

– Campagna di prevenzione “Io non rischio”

– Stand delle Strutture operative e delle Forze dello Stato

– Centrali operative Cue, Vigili del fuoco e Trentino emergenza

– “Gioca con noi”, a cura delle Associazioni di volontariato e Protezione civile e della Federazione dei Vigili del fuoco volontari

Sabato 14 ottobre

09 – Inaugurazione della Cittadella della Protezione civile

10 – Firma della nuova convenzione tra Provincia autonoma di Trento e Ingegneri, Architetti, Geologi e Geometri per la costituzione del Nucleo Tecnico a supporto delle attività di gestione delle emergenze

12 – Esercitazione: Soccorso con teleferica in ambiente alluvionale (Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento)

14 – Esercitazione: Posa delle barriere anti alluvione per la Biblioteca universitaria

15 – Dialogo pubblico: “Gestione delle emozioni e dello stress e tecniche di rilassamento” (Psicologi per i popoli del Trentino)

16 – Esercitazione: Come ti costruisco una coronella con i sacchi di sabbia (Servizi Bacini montani, Prevenzione rischi e Cue)

17 – Dialogo pubblico: “Saper leggere il territorio e pianificare la risposta in caso di emergenza – Carte delle pericolosità e pianificazione di protezione civile in ambito comunale”

Domenica 15 ottobre

09 – Dialogo pubblico: “Misure per la gestione del rischio valanghivo – Focus sulle Commissioni locali valanghe”

10 – Esercitazione: I cani “molecolari” della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe di Trento

11 – Dialogo pubblico: “Gestione delle emozioni, stress e tecniche di rilassamento (Psicologi per i popoli del Trentino)”

12 – Esercitazione: Soccorso con teleferica in ambiente alluvionale (Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento)

14 – Esercitazione: Soccorso alla funivia di Sardagna (Trentino Trasporti, Soccorso alpino e speleologico del Trentino, Nucleo elicotteri del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento, Federazione dei Vigili del fuoco volontari)

15 – Dialogo pubblico: “Le misure per la gestione del rischio incendi”

16 – Esercitazione: Come ti costruisco una coronella con i sacchi di sabbia (Servizi Bacini montani, Prevenzione rischi e Cue)

17 – Dialogo pubblico: “Avvisi di condizioni meteo avverse ed avvisi di allerta – Come leggere le allerte ed interpretarne i contenuti”

BORGO VALSUGANA, PIAZZA DEGASPERI

Sabato 14 ottobre ore 9-18

– Mostra di mezzi, attrezzature e apparecchiature

– Stand delle Strutture operative

– Attività con le squadre giovanili dei Vigili del fuoco volontari del Distretto Valsugana e Tesino.