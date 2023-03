La Santa Cruz di Cerveno torna nel 2024, il comitato al lavoro

giovedì, 23 marzo 2023

Cerveno (Brescia) – La rappresentazione della Santa Cruz a Cerveno (Brescia) tornerà nel 2024.

La tradizione popolare prevede che il Comitato Organizzatore della Santa Crus venga eletto dagli abitanti di Cerveno, chiamati a sceglierne i componenti fra la popolazione e volonterosi che si propongono di farne parte.

Lo scorso anno – dopo aver valutato che la situazione legata alla pandemia – l’Associazione Santa Crus ha convocato l’assemblea plenaria della popolazione di Cerveno ed è stato eletto il nuovo Comitato Santa Crus Cerveno composto da Lucci Bazzoni (eletta dal Comitato presidente), Roberto Bazzoni (eletto dal Comitato come vicepresidente), Daniela Bazzoni, Marilena Bazzoni, Monica Bazzoni, Roberta Bazzoni, Giada Botticchio, Jessica Botticchio, Mario Cappellini, Erica Castellani, Mattia Mondoni, Marzia Romano (sindaco) e don Giuseppe Franzoni (parroco) che partecipano di diritto alle riunioni del Comitato in rappresentanza delle istituzioni del paese. Il segretario è Federico Bezzi (nelle foto © Ghetti alcune immagini di una rappresentazione della Santa Cruz)

Il comitato fin dall’inizio ha cercato occasioni di confronto con il Comune, la parrocchia e l’Associazione Santa Crus (che mantenendo il suo ruolo di Associazione culturale, sarà di supporto al comitato nel fornire le risorse necessarie per l’evento, si occuperà delle iniziative collaterali e della parte informativa attraverso la riattivazione del sito internet) per capire come muoversi, conscio che il compito assegnato non sarà facile: il gruppo dei neo eletti è costituito in prevalenza da persone giovani e alla prima esperienza che però si sono dimostrati fin da subito volenterosi, pieni di entusiasmo, rispettosi delle tradizioni e dei valori che li legano al proprio Paese, dell’eredità di coloro che li hanno preceduti e che hanno lasciato un grande esempio da seguire.

Negli ultimi anni sono infatti venute a mancare tante persone che hanno contribuito alla realizzazione e alla crescita dell’evento Santa Crus. Fra queste Noemi che dal 1972, con la sua esperienza, ha coinvolto e guidato il paese di Cerveno per 5 edizioni della sacra Rappresentazione, Anna Bonfadini, già sindaco, saggia ed inesauribile risorsa

culturale, Renato Borsoni, presenza discreta che per 40 anni ha messo a disposizione dei diversi Comitati le proprie competenze e tante persone di Cerveno che hanno dato il loro contributo nel tempo.

Il Comitato è diventato subito operativo, attivandosi nell’individuazione di spazi, il Comune di Cerveno e la parrocchia, che si sono resi disponibili concedendo in uso alcuni locali di loro proprietà da utilizzare per i lavori preparatori.

Visto l’ottimo risultato e l’esperienza positiva durante la Santa Crus 2012, è stato chiesto a Giacomo Andrico di assumere il ruolo di regista anche nella prossima edizione. In un recente incontro con i restauratori del Santuario, i membri del comitato hanno potuto prendere visione delle novità cromatiche e strutturali emerse durante i lavori di restauro.

Il Comitato ha tenuto un’assemblea per informare delle scelte operate fino a quel momento, raccogliere osservazioni e suggerimenti, comunicando la decisione di mettere in scena la rappresentazione a maggio 2024.

Recentemente è stato organizzato un incontro presso la biblioteca Civica di Cerveno per raccogliere suggerimenti, capire le esigenze di chi si occuperà della realizzazione dei fiori e programmare alcuni laboratori preparatori e il comitato si incontra con cadenza settimanale presso la nuova sede e per eventuali richieste o informazioni può essere contattato via mail al seguente indirizzo: comitatosantacrus@gmail.com.