La questione orsi in Consiglio dei ministri: il Trentino chiede autonomia negli abbattimenti

lunedì, 28 agosto 2023

Trento – Sul tavolo del Consiglio dei Ministri la questione orsi in Trentino, con le richieste avanzate al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini dai sindaci delle Giudicarie, della Val di Sole e della Val Rendena nell’incontro (nella foto) che hanno avuto due giorni fa.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti commenta le notizie che arrivano da Roma e più precisamente da Palazzo Chigi dove è approdata la questione dei grandi carnivori presenti sul territorio trentino: “Ringrazio il ministro Salvini per aver portato avanti gli impegni presi sul territorio trentino”.

“Gli uffici ministeriali – commenta Fugatti – devono capire che il nostro territorio non può più aspettare le lungaggini romane. Gli abbattimenti degli esemplari pericolosi ormai sono una questione di ordine pubblico. Insieme all’Alto Adige vogliamo maggiore autonomia nella gestione dei grandi carnivori per la sicurezza dei nostri cittadini e per tutelare allevamenti e agricoltori che lavorano negli alpeggi e che sono sempre più in difficoltà. Dobbiamo tutelare tutti coloro che hanno deciso di vivere in montagna e che dedicano enormi sforzi e sacrifici per preservare un patrimonio che si base su equilibrio e bellezza, su rispetto e fatica che bisogna anzitutto comprendere e ancora una volta rispettare”.