La Provincia di Brescia destina fondi per Monte Isola

sabato, 19 agosto 2023

Monte Isola (Brescia) – La Provincia di Brescia ha stanziato 43mila euro per la realizzazione di un servizio igienico pubblico in località Peschiera Maraglio, a Monte Isola. La somma è stata inserita all’interno di un protocollo d’intesa siglato con il Comune di Monte Isola, il quale si è impegnato nella realizzazione del servizio di pubblica fruizione. Il nuovo servizio igienico pubblico sostituirà i bagni chimici utilizzati in fase sperimentale negli scorsi anni. 19

“La Provincia di Brescia – ha dichiarato il presidente della Provincia, Emanuele Moraschini – in linea con quanto previsto dallo Statuto, promuove e sostiene iniziative e attività nel settore dello sviluppo economico, della cultura e del turismo. Per questo motivo, a fronte anche della progressiva destagionalizzazione dei flussi turistici e per evitare ripercussioni negative sul decoro urbano, creando disservizi e danno all’immagine dell’isola lacustre abitata più grande d’Europa, abbiamo stanziato i fondi per la realizzazione del servizio igienico pubblico: un’opera richiesta dai turisti stessi che verrà realizzata nelle immediate vicinanze dell’imbarcadero e della stazione del trasporto pubblico locale”.