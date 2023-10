La protesta dei lavoratori della cooperativa al Parco Naquane

giovedì, 12 ottobre 2023

Capo di Ponte (Brescia) – Sono in agitazione i lavoratori esterni dei musei nazionali e siti archeologici della Valle Camonica. Da mesi c’è un clima di tensione tra i lavoratori della cooperativa che garantisce servizi essenziali ai siti archeologici e la direzione regionale dei musei lombardi. Una situazione che coinvolge la Valle Camonica e si attendono iniziative anche a livello politico, non solo parole.

All’ingresso del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri – Naquane a Capo di Ponte (Brescia) è stato appeso uno striscione e i lavoratori hanno diffuso il seguente documento: “Dal 1° ottobre il Parco Nazionale delle Incisioni rupestri di Naquane resterà chiuso tutti i pomeriggi. Perché? Non certo, come indicato dalla Direzione Regionale Musei Lombardia, per l’inizio dell’”orario invernale”.

Spetterebbe alla Direzione Museale Lombardia motivare, con serietà, questa decisione alla cittadinanza. Le lavoratrici e i lavoratori esterni, arrivati anni fa a supporto del personale interno, sempre più carente, sono assunti da ditte o cooperative che vincono appalti indetti dalla Direzione Regionale Musei Lombardia.

Da anni lavorano in modo precario e non stabilizzato nei tre siti nazionali della Valle Camonica, rendendo possibile la loro apertura, sono assunti con contratti inadeguati – suggeriti e avallati dalla stessa Direzione Regionale Musei Lombardia – e percepiscono attualmente una paga oraria lorda di 6,25 euro.

Dopo questa ennesima chiusura senza preavviso, che comporta per i lavoratori esterni una perdita di centinaia di ore di lavoro, senza alcun confronto con chi, al pari del personale interno, rende possibile da anni l’apertura di questi siti (anche se in condizioni economiche e di stabilità ben diverse) gli stessi lavoratori e lavoratrici esterne chiedono: siti aperti e stipendi dignitosi per tutti i lavoratori. Il Parco Archeologico Nazionale delle Incisioni Rupestri di Naquane, come gli altri siti nazionali della Valle e tutto il Sito Unesco n.94, è un bene di tutti, patrimonio di una collettività intera, e non proprietà di qualcuno, merita quindi di essere aperto e visitabile”.

Un patrimonio culturale così straordinario deve essere promotore di benessere sociale e rispetto dei diritti, prima di tutto, non causa di precariato e sfruttamento del lavoro.