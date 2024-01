lunedì, 8 gennaio 2024

Tremosine (Brescia) – La Pro loco di Tremosine prende posizione sulla riapertura della Strada della Forra.

“La nostra Pro Loco si rende perfettamente conto che la riapertura della Strada della Forra non è una questione che si possa risolvere senza che ci sia un’esatta definizione della reale situazione. Proprio perché il contesto è al momento confuso, ed è evidente non ci siano certezze ma solo ipotesi, proprio perché i rilievi dei tecnici provinciali sono ancora in corso, chiediamo fortemente di non alimentare allarmismo. Solo quando ci saranno date indicazioni su reali soluzioni e tempistiche si potrà valutare nel complesso l’entità dell’impatto su viabilità e turismo e, solo allora, potremo affiancarci agli enti preposti per attuare strategie concrete che tendano alla salvaguardia sia dei cittadini, sia dell’indotto turistico”, spiega il presidente Francesca Frigerio.