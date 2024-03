La primavera in Engadina: sci, sole, relax e feste

martedì, 5 marzo 2024

Silvaplana – Se si va a sciare, si è in generale considerati perfetti se si usa la corretta pratica sciistica: scendere con grazia con gli sci paralleli, curvando verso valle, poi salire sugli impianti di risalita, funivie, seggiovie su, e poi giù ancora. Lo sci è associato a una sensazione di felicità. Non si tratta però solo dell’attività sportiva in sé, ma anche dell’esperienza di stare all’aria aperta, avvolti dal paesaggio bianco, respirando aria fresca e pulita, possibilmente senza la folla degli altri sciatori sulle piste.

Anche se forse da ragazzi e giovani non si avverte quasi mai, si avverte a lungo andare l’esigenza dell’“oziare“. Con l’esperienza e l’età comincia a prendere forma non solo il fattore “sciare lentamente“, ma anche di tanto in tanto – non fare appunto proprio nulla – sulla pista, nei suoi paraggi, o lontana da essa”.

In Engadina potete vivere questo “ozio” sulle piste e nei loro immediati dintorni in questo modo:

Sopra St. Moritz, mentre si scia sul Corviglia, ad esempio, l’ »ozio » – tra una sciata e l’altra – è d’obbligo sulla terrazza soleggiata del White Marmot – il posto più chic lassù – raggiungibile anche a piedi con la funicolare dal paese. Oltre a godersi il sole con vista sul comprensorio sciistico e sugli splendidi laghi dell’Alta Engadina, qui si possono passare semplicemente delle ore – magari con un buon aperitivo in mano – ed osservare la gente che arriva da ogni angolo del mondo ; con i loro outfit, peculiarità, a volte anche stravaganze. Non per niente già da anni a St. Moritz si parla di « strava(c)anze ».

Sul Corviglia si trovano anche bellissimi sentieri per escursioni invernali nel paesaggio innevato, lungo i quali sono collocate diverse panchine che ogni giorno vengono sapientemente ornate con coperte di lana – per la gioia di chi è seduto, per trascorrere bei momenti tranquilli. In questo caso vige la calma, perché le panchine si trovano lontano dalle piste da sci.

Anche se il Corvatsch è generalmente conosciuto come una montagna sciistica per sciatori attivi, qui ci sono anche alcuni posti molto carini – perfetti per le prime calde giornate primaverili – per fare niente e prendere il sole. Presso l’Ustaria Rabgiusa si trova un’accogliente e riparata terrazza soleggiata. È raggiungibile – in funivia sia dall’ingresso principale del comprensorio Surlej/Silvaplana, che da Sils/Furtschellas, che è il secondo ingresso – facilmente con gli sci, ma faccendo un percorso a piedi. Ci sono grandi lettini per due persone ciascuno, perfetti per godersi il sole lontano dal trambusto. L’Ustaria Rabgiusa è apprezzata anche per la buona cucina casalinga.

Per sciatori e snowboarders – in questo caso non passanti! – che invece entrano nel comprensorio sciistico Corvatsch dall’ingresso principale Surlej/Silvaplana e cercano – dopo diverse discese sulle piste – un posto speciale, allora l’Hossa Bar – sulla pista, che ogni venerdì sera diventa pure pista notturna – è il ritrovo giusto! Questo bar apres-ski è particolarmente apprezzato nelle giornate più calde della primavera. Qui il “non fare nulla” si unisce però alla spensieratezza del “festeggiare”. Dal 30 marzo al 20 aprile 2024 l’Hossa Bar sarà aperto ogni sabato addirittura fino alle ore 19 per gli sciatori, che potranno poi scendere a valle lungo la pista che li porta ai parcheggi. C’è un DJ sul posto che in in tutti questi sabati riscalderà l’atmosfera della festa.

Infine, in Alta Engadina ci sono ambienti montani che meritano di essere visitati almeno una volta nella vita.Il motivo principale è la bellezza e i panorami del paesaggio, con il raro spazio ampio a valle e una particolare luce. E infine c’è il silenzio.

La montagna Muottas Muragl 2456M, visibile da lontano da St. Moritz e situata tra i paesi di Celerina e Pontresina, è generalmente ideale per l’ “ozio” e il relax. Dalla stazione a valle si sale con la cremagliera, come facevano centinaia di anni fa i turisti d’èlite. Arrivati con la funicolare sull’altipiano ci si trova semplicemente di fronte all’ampia valle dell’Alta Engadina. La vista è semplicemente meravigliosa, sia su questo paesaggio lacustre alpino che sul vicino massiccio del Bernina.

Qui ci si può sedere sulla terrazza panoramica del Romantikhotel Muottas Muragl, oppure anche lungo i sentieri escursionistici invernali su una delle tante panchine – sempre provviste di coperte – o infine – anche su una delle sedie a sdraio con tettuccio tipiche del Mare del Nord e del Mar Baltico – che sono strategicamente posizionate proprio sopra la terrazza.

Una visita in Engadina non è completa se si dimentica la Diavolezza 2978M, la cui funivia dopo il paese di Pontresina si trova sulla strada per il Passo del Bernina. Una volta in cima c’è una grande terrazza soleggiata che «funge da balcone». Qui ci si siede sulle panchine del terrazzo o in qualche sedia a sdraio individuale e si ammira semplicemente la vista sul fantastico mondo dei ghiacciai del Bernina, Piz Palù, Cresta Agüzza e Biancograt – è uno scenario alpino letteralmente “da favola”. Questo panorama invita niente meno che alla meditazione vera e propria. E sono tante le coppie che – con le montagne maestose a far da testimoni – qui si promettono « eterno amore » con proposte di matrimonio. Se il turista non resiste infine al “non fare nulla”, qui si può immergere per un’ora nell’acqua calda della vasca idromassaggiojacuzzi posizionata sulla terrazza e – sempre con una vista strepitosa – lasciar semplicemente vagare la mente…

Da anni le società Engadin St. Moritz Mountains AG, Corvatsch AG e Diavolezza Lagalb AG promuovono congiuntamente la propria offerta che racchiude tutti gli impianti di risalita della regione dell’Engadina e di St. Moritz in Svizzera, strutture alberghiere in quota e a valle uniche nel loro genere, numerose realtà gastronomiche ed esperienze sportive straordinarie.