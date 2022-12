La Polizia Stradale di Bolzano compie 75 anni: convegno sulla sicurezza

martedì, 6 dicembre 2022

Bolzano – La Polizia Stradale di Bolzano compie 75 anni. L’anniversario della fondazione della Polizia Stradale verrà festeggiato a Bolzano con un convengno sul tema “Le nuove Frontiere della sicurezza stradale – Le Strade intelligenti, i veicoli connessi e gli automobilisti del futuro”.

Per l’evento, che si svolgerà domani – mercoledì 7 dicembre – presso l’Auditorium “Lucio Battisti” di Bolzano, il Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno dottoressa Francesca Montereali ha invitato a partecipare due illustri relatori: il Dirigente Generale di Polizia di Stato dottor Balduino Simone, storico Direttore del Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena per la formazione specialistica nei servizi di Polizia Stradale, di Frontiera e dell’Immigrazione e di Polizia Postale e delle Comunicazioni e il Direttore Tecnico Generale dell’A22 del Brennero ingegner Carlo Costa.

Il primo affronterà le tappe della strada percorsa dalla Polizia Stradale dalla sua istituzione nell’anno 1947, affrontando i temi riguardanti l’organizzazione dei servizi di polizia stradale, la vigilanza stradale come funzione di polizia per passare poi ad illustrare lo sviluppo della rete autostrale in Italia durante gli anni del boom economico, alla valorizzazione dei controlli stradali per la legalità e la sicurezza del territorio, alla necessità di dotare il paese di un Codice della Strada, che raccolga in un testo coordinato tutte le normative intervenute dagli anni ’60 in poi e quelle introdotte dall’Unione Europea. Infine, il dottor Simone si soffermerà sulla sicurezza stradale, diventato tema di particolare attualità e sull’importanza dell’educazione stradale rivolta in particolare ai più giovani.

Il secondo relatore, l’ingegner Costa, illustrerà le nuove frontiere della circolazione stradale e quindi delle “Strade intelligenti”, dotate di tecnologie in grado di rilevare fattori di rischio ambientali o correlati al traffico e di informare i veicoli costantemente connessi tra di loro e le centrali operative delle infrastrutture stradali, che gestiranno il traffico, garantendo sicurezza, efficienza e sostenibilità. Inoltre, affronterà il tema dei trasporti intelligenti, frutto dell’integrazione dell’ingeneria dei trasporti con le teconologie telematiche per consentire di pianificare i trasporti di merci e persone, riducendo i costi, le emissioni e i tempi.

All’evento, organizzato in collaborazione con A22 del Brennero S.p.a., prenderanno parte, oltre alle autorità civili e miliari, anche diverse classi della Scuola Professionale Provinciale per l’Artigianato e l’Industria “Luigi Einaudi” di Bolzano, alla quale va un grazie particolare per la messa a disposizione dell’auditorium.