La motonave Città di Brescia torna nelle acque del lago d’Iseo, Zampoleri: “Completati controlli e manutenzione”

venerdì, 12 gennaio 2024

Costa Volpino (Bergamo) – Ultimata la manutenzione della motonave “Città di Brescia“, nei prossimi giorni tornerà nelle acque del lago d’Iseo. Nel cantiere della Navigazione lago d’Iseo prosegue a ritmo serrato l’attività dei revisione e manutenzione delle motonavi.

L’imbarcazione “Città di Brescia”, che ha una portata di 400 passeggeri, di cui 210 posti a sedere, è arrivata nel cantiere della Navigazione lago d’Iseo a Costa Volpino ai primi di novembre, è stata sottoposta a una serie di interventi, in particolare di refitting, eseguiti con puntuale verifica da parte di surveyor RINA, che hanno interessato le parti elettriche e gli impianti con attenzione a tutti i sistemi fondamentali per la navigazione in sicurezza, quindi è stato rifatto parte del fasciame e negli ultimi giorni è stata effettuata la tinteggiatura, con vernici antivegetative sulla carena che limitano drasticamente l’attecchimento e la riproduzione delle alghe.

“Si tratta di un intervento importante – spiega Emiliano Zampoleri (nel video), direttore della Navigazione lago d’Iseo -. Alle opere programmate, legate prevalentemente alla scadenza per i controlli RINA, si sono aggiunti i lavori di carpenteria metallica sul fasciame della motonave e per questo la manutenzione ha richiesto qualche settimana in più di lavoro”.

Il “Città di Brescia” è una delle ammiraglie della Navigazione lago d’Iseo e oltre al trasporto di residenti e turisti nelle località che si affacciano sul lago, è ideale per cerimonie, conferenze, anniversari e matrimoni. Oltre al “Città di Brescia”, è in corso la manutezione dell’imbarcazione “Costa Volpino“, con una portata di 200 passeggeri, che sarà pronta entro febbraio.

Generalmente i mesi invernali vengono utilizzati dalla società che gestisce il trasporto pubblico sul lago d’Iseo per la manutenzione a rotazione delle motonavi, in base alle diverse scadenze. “Mediamente – conclude l’ingegner Emiliano Zampoleri – ogni quattro anni vengono effettuati i controlli e in contemporanea la manutenzione delle motonavi”.

Dalla prossima settimana allo scalo della Navigazione lago d’Iseo arriverà la “Predore“, prima motonave ibrida che entrerà in servizio sul lago d’Iseo. Sono già stati effettuati tutti i test dopo l’adeguamento dell’impiantistica e le verifiche RINA e in cantiere sarà effettuato un controllo generale, sistemato l’allestimento, quindi la veniciatura ed entro Pasqua dovrebbe entrare in funzione a pieno regime, ampliando flotta sul lago d’Iseo. Lo scorso anno la Navigazione lago d’Iseo ha registrato più di un milione e 650mila di passeggeri, secondo come numeri soltanto all’anno della passerella di Christo.

di Angelo Panzeri