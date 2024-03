La “mission” della Garda Match Racing Academy di Univela

martedì, 5 marzo 2024

Campione del Garda (Trento) – La Match Racing Academy sul Lago di Garda mira a fornire formazione ed esperienze di match racing di alta qualità per gli appassionati di vela e gli aspiranti velisti professionisti. L’accademia sarà composta da due barche a vela, nello specifico J22, e sarà guidata dalla professionista di Match Racing Irene Bezzi.

La pittoresca cornice del Lago di Garda, rinomata per le sue favorevoli condizioni di navigazione, lo rende un luogo ideale per questa impresa. La missione è promuovere la passione per le regate, sviluppare abilità veliche e creare una comunità di velisti che condividano l’ amore per questo sport esaltante. L’obiettivo è fornire una formazione di alto livello sotto la guida di professionisti esperti, garantendo un’esperienza arricchente e stimolante per i partecipanti.

La Coach, Irene Bezzi , ci spiega gli aspetti, i concetti, gli obiettivi che sviluppano in un corso di vela come il Match Race che proporrà con Univela.

Parole chiave come consapevolezza, approccio mentale, aspetti tecnici, umani: questo è il Match Race!

Irene Bezzi

Atleta, velista e allenatore sempre attenta all’osservazione, ha portato e porta questa abilità per dare sicurezza ai velisti per trasmettere ai giovani atleti di godersi il percorso, il processo per ottenere serenamente i loro obiettivi, per una crescita umana e tecnica.

Il concetto principale espresso riguarda la partecipazione ai corsi di vela, che vanno oltre la semplice conduzione di una barca. Coinvolgono la gestione delle condizioni meteo marine, la dinamica di team, la gestione personale e la consapevolezza dei processi mentali e fisici coinvolti. L’insegnamento si concentra sull’adattamento continuo alle situazioni mutevoli, evitando di lasciarsi commentare da errori passati o successivi recenti.

La vela diventa una metafora della vita, dove le abilità acquisite e gli istinti umani sono mescolati per raggiungere gli obiettivi. La competizione in regata riflette le sfide e le emozioni della vita quotidiana, incoraggiando a superare timori ea convincere la propria identità agonistica competitiva. Gli esercizi pratici come il Match Race, uno scontro uno contro uno, sviluppano abilità tecniche e strategiche essenziali per gareggiare, enfatizzando la necessità di prendere decisioni rapide in contesti ristretti, un parallelo con le sfide della vita reale.

Servizi forniti da GMRA

1. Programmi di allenamento per gare di gare:

– Livelli Principiante, Intermedio e Avanzato

– Programmi personalizzati per singoli e gruppi

– Cliniche e laboratori specializzati

2. Noleggio barche a vela:

– Barche a vela J22 disponibili per il noleggio

– Opzioni di noleggio orario, giornaliero e settimanale

3. Allenamento di regata:

– Supportare i team nella partecipazione a regate di match racing locali e regionali

– Facilitare l’ingresso nelle competizioni nazionali ed internazionali

4. Team building aziendale:

– Esperienze di match racing su misura per team aziendali

– Programmi di sviluppo della leadership e del lavoro di squadra

5. Eventi e Seminari:

– Conferenze e seminari per gli ospiti di rinomati velisti – Eventi sociali e opportunità di networking per la comunità velica

