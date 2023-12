La Lombardia rinuncia, i Campionati Mondiali Junior di Corsa Orientamento in Trentino nel 2025

mercoledì, 20 dicembre 2023

Valsugana – I JWOC2025 (Campionati Mondiali Junior di Corsa Orientamento) si terranno in Trentino. La rassegna iridata giovanile, inizialmente prevista in Valtellina (Bormio), verrà infatti allestita nell’area compresa tra la Valsugana e l’Altipiano di Pinè. Si tratta di territori che da sempre puntano sullo sport dei boschi e che per l’occasione mapperanno nuove zone. Un importante valore aggiunto per il territorio in grado di ampliare l’offerta sportiva.

“Un grande risultato per l’Italia – le parole del Presidente Sergio Anesi – che in poco tempo ha visto pervenire diverse candidature dalle società della FISO, dopo la rinuncia della Lombardia. I JWOC2025 vedranno la stretta collaborazione di diverse società trentine, che per l’occasione si sono unite per dar vita a questa nuova e importante rassegna”. L’evento vedrà al via circa 250 atleti che si fermeranno per una settimana. In totale sono circa 2.000 le persone che soggiorneranno nella zona.

L’appuntamento, in calendario per i primi giorni di luglio 2025, ha già visto l’attivazione di una pagina web dedicata.

Le società del territorio coinvolte sono:

Panda Valsugana

Orienteering Pergine

Gronlait Orienteering Team

Trent-O ASD

Orienteering Crea Rossa

Orienteering Pinè

Comitato Trentino FISO