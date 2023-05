La Gran Fondo Stelvio Santini torna domenica 4 giugno

domenica, 28 maggio 2023

Bormio – Domenica 4 giugno si apriranno le danze per l’11^ edizione della GF Stelvio Santini, la gara ciclistica che porterà sulle strade della media e alta Valtellina circa 2000 ciclisti, passando dai 400 metri di Tirano ai 2758 metri dello Stelvio. Manifestazioni ormai collaudata e sempre più apprezzata dagli stranieri, cresciuti in modo esponenziale soprattutto dopo la rivoluzionaria decisione di limitare il cronometraggio alle sole salite, una scelta che nulla toglie alla bellezza della gara e, al contrario, consente di apprezzarla al meglio anche dal punto di vista paesaggistico. Foto @Tiziano Ballabio.

Il quartier generale dell’US Bormiese allestito presso il centro sportivo Pentagono accoglierà i circa 2000 partecipanti con i loro accompagnatori per il ritiro del pacco-gara, il briefing e altri servizi messi a disposizione per questo evento.

Per i bambini, la giornata di sabato sarà dedicata alla “Stelvio Kids”, una vera e propria gimkana adatta a tutte le età allestita all’interno della Scuola di mountain bike di Bormio, con distribuzione di gadget a tutti i partecipanti. Sempre il sabato pomeriggio, i ragazzi del Centro di Aggregazione Giovanile si trasformeranno in provetti reporter e proveranno a carpire qualche storia curiosa fra i protagonisti della manifestazione. Spazio anche alla cultura, con una mostra storica che il Centro Studi Storici Alta Valtellina ha curato per far conoscere a tutti gli ospiti come avveniva la salita in bicicletta sullo Stelvio nel 1900.

Il format di gara rimane quello noto: gli iscritti potranno scegliere uno dei tre percorsi di gara con tre diverse lunghezze e dislivelli. Dal percorso lungo di 160 chilometri e 4.450 metri di dislivello attraverso Teglio e Mortirolo (riconfermata la salita di Guspessa, con pendenze massima al 19%), al percorso medio di 139 chilometri e 3.110 metri di dislivello con l’ascesa di Teglio oppure quello corto da 60 chilometri e 1.950 metri di dislivello con la sola salita allo Stelvio. Anche le e-bike saranno ai nastri di partenza, ma a loro sarà riservato il solo percorso corto.

Tutte le informazioni alla pagina: www.granfondostelviosantini.com

La circolazione sulle strade percorse dalla manifestazione potrà essere limitata e/o sospesa. La Prefettura emanerà apposita ordinanza che verrà prontamente diramata al pubblico.