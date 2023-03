La Giunta provinciale di Trento a Spormaggiore

venerdì, 10 marzo 2023

Spormaggiore (Trento) – Sono stati i giovanissimi membri del Consiglio comunale dei ragazzi ad accogliere il presidente e la Giunta provinciale al completo oggi in piazza della fiera a Spormaggiore (Trento).

I ragazzi sono impegnati a partecipare alla vita della comunità attraverso un percorso di cittadinanza attiva, guidati dagli insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Spormaggiore, che fa capo all‘Istituto comprensivo Mezzolombardo-Paganella e oggi hanno potuto stringere la mano ai massimi rappresentanti delle istituzioni provinciali e illustrare loro le iniziative che stanno portando avanti. Dopo aver salutato i giovani consiglieri il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha portato alcune parole di saluto in municipio. “Ringrazio il sindaco e la Giunta comunale per l’invito di oggi. Abbiamo intrapreso la scelta di riunirci ‘fuori porta’, perché al di là dell’aspetto logistico che può essere complesso, si tratta di un’occasione importante, che ci consente di incontrare la Giunta comunale e di avere una maggiore conoscenza e consapevolezza delle problematiche del territorio”, ha detto Fugatti. Il presidente ha anche annunciato che si procederà con il finanziamento per la locale caserma dei Carabinieri, con l’ultimo passaggio formale tra amministrazione provinciale, Comune e Arma dei Carabinieri, necessario per gli interventi di ristrutturazione.

Il sindaco di Spormaggiore Mirco Pomarolli ha dapprima accolto il presidente Fugatti e tutti gli assessori provinciali in piazza della Fiera e poi nella sede municipale. “Vi ringraziamo per la vostra presenza oggi a Spormaggiore, siamo qui con la Giunta comunale al completo, maggioranza e minoranza, con la volontà di essere costruttivi e portare avanti insieme idee e visioni per il bene della nostra comunità”. Presente il presidente della Comunità della Paganella Arduino Zeni, il presidente del locale Consorzio di miglioramento fondiario Renato Zeni, il presidente della Pro Loco Alessio Lorandini, il presidente della società Parco faunistico di Spormaggiore Andrea Marcolla. Proprio accennando all’attualità di questi giorni, il sindaco ha sottolineato l’importanza di far comprendere come la presenza dei grandi carnivori nelle alpi, non solo l’orso, ma anche il lupo, la lince e il gatto selvatico, che il locale parco faunistico documenta, rappresenti non solamente un richiamo turistico, ma soprattutto un veicolo per la diffusione di un messaggio culturale e di un corretto rapporto con la fauna selvatica. Nella sala del municipio che ha ospitato i saluti istituzionali anche rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale, della Polizia locale, dei Vigili del fuoco, delle associazioni di volontariato.