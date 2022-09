La Giunta provinciale accolta ad Avio: le delibere adottate

venerdì, 2 settembre 2022

Trento – La Giunta provinciale accolta ad Avio (Trento). Proseguono gli incontri che l’esecutivo provinciale tiene sul territorio trentino: oggi il tradizionale incontro del venerdì della Giunta si è tenuto ad Avio. Ad accogliere il presidente della Provincia e gli assessori c’erano il sindaco e i locali amministratori e tutti i rappresentanti della comunità, dai referenti della realtà cooperativa alle forze dell’ordine, dai vigili del fuoco e forestali ai tanti volontari delle realtà associative, fino al parroco, don Luigi Amadori. Dopo il benvenuto del primo cittadino, il presidente ha ricordato i suoi primi passi all’interno dell’amministrazione comunale e in particolare le figure di due sindaci scomparsi, Lino Pilati, di cui ha evidenziato il carattere forte e deciso, e Sandro Borghetti, persona dalle squisite capacità diplomatiche. Quindi ha ripercorso l’avvio delle prime giunte sul territorio, connesso alla tempesta Vaia, e ha evidenziato come la data odierna coincida con l’inizio di una manifestazione importante per il territorio, “Uva e dintorni” che si tiene da oggi fino a domenica e che vedrà anche la disputa del tradizionale “Palio nazionale delle botti tra le città del vino”. Infine focus su alcune opere cruciali per il territorio, il castello di Avio, complesso fortilizio che conserva un prezioso ciclo pittorico e bene FAI, e la chiesa di Santa Maria Assunta, un piccolo gioiello che sorge nella piazza principale del paese.

Durante l’incontro tra le due Giunte si è parlato degli investimenti previsti con particolare riferimento all’ambito di Avio. Tra questi il finanziamento per l’intervento di messa in sicurezza e riqualificazione del Castello di Sabbionara, il bene di proprietà del Fai-Fondo Ambiente Italiano e parte del circuito dei castelli provinciale. Ok con delibera proposta dal presidente al contributo, fino al 75%, in base alla legge regionale 40 del 1968, su un importo complessivo dell’opera di 1.190.143,88 euro.

Analoga delibera per il restauro della chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, nel centro di Avio, dal costo totale di 698.505,28 euro e coperta con contributo fino al 75% sempre in base alle legge regionale 40.

Ci sono poi le opere infrastrutturali su viabilità e ciclabili, pianificate e finanziate dalla Provincia sul territorio.

Nell’elenco la messa in sicurezza della strada di collegamento a Vò Sinistro nel Comune di Avio in corrispondenza dell’intersezione con la strada provinciale 90 (1.260.000 euro), la sistemazione e messa in sicurezza della SP 90 nell’abitato di Mama d’Avio (1.816.253 euro), l’allargamento e rettifiche tra Avio e località Mama sulla SP 90 “Destra Adige” (1.594.000 euro), il collegamento ciclopedonale tra la provincia di Verona e il percorso Val d’Adige (485 000 euro).