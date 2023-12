La Giunta della Comunità dell’Alto Garda e Ledro ringrazia i dipendenti

domenica, 31 dicembre 2023

Riva del Garda (Trento) – “Senza il vostro lavoro non potremmo a nostra volta operare e raggiungere gli obiettivi e attuare quelli interventi attesi dai cittadini, dare risposte ai loro piccoli e grandi problemi. Grazie di cuore per quanto avete fatto in questa prima parte di legislatura”. È uno dei passaggi dell’intervento del presidente Claudio Mimiola, affiancato dagli assessori Tiziana Betta, Ezio Tarolli e dalla segretaria generale Michele Donatini, nell’aprire il momento conviviale che ha riunito i dipendenti della Comunità dell’Alto Garda e Ledro per il tradizionale scambio degli auguri di fine anno.

E’ poi toccato a Betta, Tarolli e Donatini ribadire l’importanza della collaborazione e della sinergia in atto tra i vari livelli all’interno della Comunità: “È bello dirsi grazie a fine anno e dare vita a questo momento dedicato a tutti noi per festeggiare e mollare per un attimo la tensione lavorativa – è stato detto –. Ci avete aiutato a crescere e a come gestire correttamente un’istituzione importante qual è la Comunità, riferimento per le sensibilità, le attese e l’operatività di tanti Comuni e dei loro cittadini. Non sempre la sua gestione è facile e il vostro supporto è stato basilare. Abbiamo imparato molto”.

Assente per impegni personale l’assessore Lino Fruner; il momento conviviale è poi proseguito con il “taglio a quattro” degli splendidi panettoni realizzati appositamente preparati da Ezio Tarolli, la cui maestria culinaria è proverbiale. E tra una fetta di panettone e una flûte di Trento Doc l’incontro conviviale si è chiuso con lo scambio degli auguri e delle attese per il 2024.

Tra i primi punti in agenda vi è la chiusura dei lavori legati alla salvaguardia del territorio e delle aree agricole, uno dei punti cardine del programma della legislatura della Comunità Alto Garda e Ledro, inserito Piano Territoriale di Comunità (PCT). Un documento programmatorio, fortemente voluto dal presidente Mimiola e dall’assessore Tarolli, su cui si sta lavorando da mesi assieme alle amministrazioni comunali. Non meno importanti sono i temi della casa e dell’assistenza sociale.