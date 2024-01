La Garda Half Marathon è fra le 20 «mezze» più belle al mondo

venerdì, 26 gennaio 2024

Riva del Garda (Trento) – Andata in archivio con soddisfazione, nel novembre scorso, l’edizione numero 21, la Garda Trentino Half Marathon ha già iniziato la propria corsa verso l’appuntamento del 2024, quando la gara organizzata dal collaudato staff presieduto da Sandro Poli si presenterà al pubblico degli appassionati per la ventiduesima volta.

Gli organizzatori hanno fissato la data dell’evento, ovvero domenica 10 novembre 2024, con apertura delle iscrizioni il primo marzo e chiusura delle stesse al raggiungimento del numero massimo di partecipanti, fissato a quota 5.000.

La manifestazione ha goduto di grande visibilità sia sui media nazionali sia su quelli internazionali. Questi ultimi ne hanno riconosciuto il valore, come testimoniato da un’indagine svolta dalla rivista specializzata Runner’s World internazionale, che ha inserito la Garda Half Marathon addirittura tra le venti gare da sogno organizzate nel mondo, nel titolo «le più belle». Statistica per altro confermata da un altro importante media di riferimento nel mondo germanico, HD Sports Runner, così come dalla versione italiana on line di Runnersworld.

Una promozione straordinaria, dunque, per la Garda Half Marathon, ma pure per il territorio turistico dove si svolge, che conferma soprattutto l’alto livello organizzativo dell’evento, inserito in queste graduatorie assieme ad eventi di straordinaria valenza internazionale come la «Kopenhagen Halbmarathon» in Danimarca, la «Sydney half» in Australia, la «Pikes Peaks Ascent» negli Stati Uniti, la «Bermuda Triangle Challenge» alle isole Bermuda, la «Hapalua Half Marathon» sulle isole delle Hawaii, la «Berliner Halbmarathon» in Germania, la «Lisboa Half» in Portogallo, la «Venloop» in Olanda, la «Pyramid half marathon» in Egitto e la «Angkor Wat International half marathon» in Cambogia.

L’internazionalità è sempre stato uno dei tratti distintivi dell’evento. Basti pensare che, nel novembre scorso, ai nastri partenza si sono presentati ben 4.700 concorrenti, in rappresentanza di 59 nazioni. Gli stranieri in starting list erano il 49% degli iscritti totali, con Bielorossia (608 iscritti), Germania (535), Ungheria (335) e Austria (172) a guidare la fila. Altro dato significativo è rappresentato dalla nutrita partecipazione in rosa, tant’è che il 44% dei partecipanti erano donne.

La formula verrà riconfermata, con le prove su tre distanze, ovvero la 21K, la 10K e la ludico motoria Run4Fun, senza dimenticare la Kids Run del giorno della vigilia, dedicata ai baby podisti.

Sandro Poli e i suoi collaboratori, intanto, hanno tracciato un bilancio dell’edizione 2023, che ha confermato la bontà del lavoro svolto negli ultimi anni e anche il gradimento da parte dei partecipanti del rinnovato – e ancor più suggestivo – percorso, con partenza dal cuore del paese di Arco e arrivo nell’accogliente spiaggia dei Sabbioni a Riva del Garda, che ha portato gli atleti a concludere le proprie fatiche sulle rive del Lago di Garda.

Forte degli ottimi riscontri e dei numeri del 2023, la Garda Trentino Half Marathon è dunque pronta a rilanciare e a proporre una nuova edizione di successo.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito web dedicato www.trentinoeventi.it.