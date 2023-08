“La Foresta degli Innovatori”, la seconda edizione a Folgaria

martedì, 22 agosto 2023

Folgaria – Un nuovo luogo per ispirare, uno spazio simbolico dove la capacità di innovare può mettere radici. La seconda edizione di un evento che anno dopo anno permetterà di ricostruire i luoghi colpiti dalla tempesta Vaia, creare legami e scrivere la società.

Divertimento e impatto, insieme: tra talk, incontri e connessione con la natura costruiremo la Foresta degli Innovatori. Lo scopo è raccontare quanti giovani costruiscono ogni giorno valore per la società, attraverso ricerca, informazione, arte, sport e cultura. Spesso ci concentriamo su ciò che non funziona, quando abbiamo invece il dovere di costruire fiducia.

1000 nuovi alberi – Ogni albero piantato è dedicato a chi si mette in gioco per dare forma al futuro che desidera: è questo, secondo noi, che significa essere “innovatori”. Insieme alle community di VAIA, Forbes U30, Global Shapers, istituzioni e amici.

La nuova Foresta sarà dedicata agli under35, ma sarà ovviamente di tutti: chiunque abbia voglia di crearla con noi è il benvenuto. L’evento, gratuito, è organizzato da VAIA in collaborazione con NATURASì, il Comune di Folgaria e l’Apt Alpe Cimbra.

PROGRAMMA sabato 16 settembre

· 9.30 – ritrovo e colazione con Slow Food Youth Network Trentino

· 10.00 – meditazione e respirazione con Martina Rando

· 11.00 – talk: la parola agli innovatori

· 13.00 – pausa pranzo con La Reina Pepiada (foodtruck), BlackSheep Bistrot (stand) e Hangar (bistrot)

· 14.00 – piantumazione: CREIAMO LA FORESTA!

· 16.30 – workshop con Talent Garden

· 17.30 – Let’s have fun

· 20.00 – Chiusura evento…ciao a tutti!

COSA PORTARE

· una zappa/vanga per la messa a dimora degli alberi

· una coperta per sedersi sul prato durante talk e workshop e che servirà anche per la meditazione (se preferisci, porta anche un materassino)

· borraccia

· abbigliamento comodo e caldo (un’ulteriore coperta per riscaldarsi è una buona idea!)

· torcia/frontalino

Si ricorda che nel corso dell’evento saranno scattate fotografie e realizzati brevi video. L’iscrizione gratuita comporta il consenso alla divulgazione di tale materiale a fini informativi e divulgativi.

Per iscriversi, utilizzare il seguente link

MyShindig: La Foresta degli Innovatori – Seconda Edizione

