La favola d’amore della Maestra Baretti festeggiata per i suoi 100 anni a Clusone

martedì, 28 febbraio 2023

Clusone – Ha 100 anni e verrà festeggiata a Clusone giovedì 2 marzo alle 15,30 presso l’Oratorio Parrocchiale. E’ Carla Baretti, una delle 3 sorelle di una famiglia clusonese molto nota.

Oltre a papà e mamma, le sorelle Anna e Lucia sono sempre state molto legate da un rapporto di sincera confidenza, pur con momenti di contrasto a causa di un amore con “il forestiero”, alias George Battaglini americano di origini italiane. La storia di questo amore particolare inizia quando Carla incontra casualmente George, durante una vacanza a Taormina nel luglio del 1962. Per Carla sembrava un incontro come un altro ma George, libero perché divorziato da un’americana, le fa la corte fino a raggiungerla a Clusone. Con il tempo l’amicizia si consolida ma poi George non si fa più sentire. Ricompare con una lettera dopo un decennio e la morte della moglie. L’amore tra i Anna e George ritorna attraverso una lunga corrispondenza (all’epoca con c’erano Whotsapp) fino a quando non ci saranno più ostacoli al matrimonio in Florida.

Carla Baretti negli ultimi tempi ha voluto raccogliere i ricordi della sua gioventù ma soprattutto di questa straordinaria e curiosa storia d’amore, con i suoi momenti alti e bassi, vissuti sempre nel reciproco rispetto, sognando come nelle fiabe.

E’ un libro da leggere e che tiene il lettore continuamente incuriosito per conoscere i passi che si susseguono nella vita della famiglia Baretti, con al centro “la maestra Carla”. Durante la presentazione del libro, si potranno fare domande alla protagonista vera di questa fiaba d’amore.