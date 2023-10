“La Dispensa dell’Alpe”, a Folgaria la mostra mercato delle produzioni a km 0

lunedì, 23 ottobre 2023

Alpe Cimbra – Si accendono i riflettori sulla terza edizione dell’evento dedicato alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Trentino attraverso momenti di dialogo con le Aziende Agricole che raccontano la loro storia, la loro passione e il loro lavoro, laboratori creativi e sensoriali che vanno ad utilizzare elementi naturali, laboratori mani in pasta per chi vuole imparare i piatti cult della tradizione come i canederli e lo strudel, attività guidate sul territorio come il trekking con le caprette, la passeggiata nel foliage della Forra del Lupo, ma centrale è il “Mercato dei produttori” che vede coinvolte più di 60 realtà provenienti da tutto il Trentino. Un grande Mercato della Terra dove poter scoprire ed acquistare le prelibatezze del territorio: miele, formaggi, salumi, patate, mele, castagne e un’area gastronomica dove poterle gustare direttamente nel piatto.

Produzioni trentine e turismo sono un tema su cui abbiamo deciso di fare focus in quanto elemento imprescindibile per un’offerta identitaria ed ispirata ai principi della sostenibilità e del turismo slow.

Il nostro obbiettivo è creare rete per permettere a tutti gli operatori della filiera di crescere e di porsi sul mercato con un’offerta di qualità.

Anche in questa edizione verranno assegnati due premi speciali: uno per lo stand più caratteristico e uno per il prodotto più innovativo. Premi che vogliono sottolineare ancora una volta l’impegno e la professionalità dei nostri produttori presenti alla Dispensa.

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 ottobre si svolgerà il “Mercato dei produttori” dove i protagonisti saranno proprio i produttori dell’Alpe e del Trentino con il frutto del loro lavoro e della loro professionalità:i prodotti a km 0 e artigianali del territorio Trentino. Chi frequenterà le bancarelle, che verranno allestite all’interno del PalaFolgaria, incontrerà chi lavora con passione e dedizione all’allevamento e all’agricoltura di montagna, e anche all’artigianato con stand dedicati alla lavorazione del legno, pietra, tessuti e ricami.

Un’area gastronomica dove degustare le prelibatezze a km zero con la partecipazione della Vulnerabile Confraternita dello Stofiss, e sabato 28 ottobre dalle 17.30 Aperitivando in Dispensa il momento aperitivo con la partecipazione di oltre 10 produttori.

La Dispensa quest’anno include anche una serie di appuntamenti sul territorio. In particolare, riaprono i battenti de Il Casóm di Mezzomonte, la storica “caseta dei saltari”. La dispensa si arricchisce così con un talk scientifico sulla viticoltura di montagna e a seguire una degustazione assieme ai coltivatori di mezza montagna di Mezzomonte.