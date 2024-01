La Digos della Questura di Bolzano ha un nuovo dirigente: è Francesco Marconi

mercoledì, 17 gennaio 2024

Bolzano – La Digos della Questura di Bolzano ha un nuovo dirigente: è il vice questore aggiunto Francesco Marconi, proveniente dalla questura di Venezia. Sostituisce Rita Pittarello, vice questore aggiunto che da cinque anni reggeva le sorti di tale ufficio bolzanino, è stata invece trasferita alla Questura di Vicenza.

Francesco Marconi è entrato nei ruoli della Polizia di Stato a fine 2014, frequentando per due anni, presso la Scuola Superiore di Roma, il corso di formazione per Commissari. Al termine dello stesso, nei primi mesi del 2017 è stato assegnato alla questura di Gorizia, dove ha guidato, come dirigente, l’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico e l’Ufficio Tecnico Logistico.

Nel 2019 è stato trasferito alla Digos della questura di Venezia, all’interno della quale è stato il Responsabile della Sezione Informativa, occupandosi degli aspetti legati ai numerosi servizi da svolgere per gli eventi, di cui molti di rilievo, che si sono tenuti nella città lagunare.

Inoltre, ha coordinato i servizi di sicurezza in occasione di cinque edizioni della “Mostra Internazionale del Cinema”.

Francescio Marconi è stato accolto dal questore di Bolzano Andrea Valentino, al quale ha dichiarato di sentirsi pronto a fornire il proprio contributo per garantire la sicurezza del territorio altoatesino, che ha elementi unici e peculiari all’interno del panorama italiano ed europeo.