La Croce Bianca Rotaliana ha celebrato i primi trent’anni

domenica, 19 giugno 2022

Mezzolombardo – Celebrato tra Mezzolombardo (Trento) e Castel Belasi il 30° anno dalla fondazione dell’associazione di volontariato Croce Bianca Rotaliana. I festeggiamenti hanno preso parte, tra i rappresentanti istituzionali oltre all’assessore Stefania Segnana, il consigliere provinciale Denis Paoli, i sindaci di Mezzolombardo Christian Girardi, di San Michele all’Adige Clelia Sandri e di Campodenno Daniele Biada. Per la Croce Bianca Rotaliana sono intervenuti il presidente Giulio Lazzaretto, il direttore sanitario Giancornelio Pinamonti e uno dei fondatori, Vito Fortuna, che ha ripercorso la storia dell’associazione fin dalla sua nascita e ricordato la successiva sistemazione della prima, storica sede.

Hanno portato il loro saluto anche il presidente del Corpo volontari per la Protezione civile e interventi socio sanitari della Valle di Non – Cles Cristian de Zordo e il presidente del Cda della Cassa Rurale Rotaliana e Giovo Mauro Mendini.

“Festeggiare oggi i vostri trent’anni anni credo rappresenti un esempio per i nostri giovani e per tutta la comunità trentina: il lavoro che svolgete quotidianamente e in particolare quello che avete svolto nel periodo difficile della pandemia fa capire quanto voi crediate in quello che fate. Mi rivolgo specialmente ai volontari: vedervi in questa occasione così uniti e numerosi dimostra quanto cuore ci mettiate in quello che fate e noi come istituzioni e come Provincia abbiamo bisogno di persone come voi”, l’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana ha salutato così a Castel Belasi i numerosi rappresentanti, volontari e direttivo, della Croce Bianca Rotaliana, che oggi ha festeggiato il 30° anniversario della sua fondazione.

“Vi ringrazio – ha detto ancora l’assessore – per il lavoro che svolgete ogni giorno verso chi ha bisogno. Abbiamo assolutamente necessità di collaborare con voi e stiamo lavorando per evitare di disperdere il valore che le associazioni come la vostra rappresentano sul territorio: i vostri trent’anni sono un valore simbolico per tutti noi”.

Unanime il ringraziamento e il riconoscimento ai volontari e al valore del loro operato, che oggi è stato festeggiato dapprima a Mezzolombardo, con la sfilata che è partita dalla sede della Croce Bianca Rotaliana, per raggiungere attraverso le vie del paese – con la presenza dei Vigili del fuoco volontari del corpo locale – la chiesa parrocchiale di San Giovanni, dove si è svolta la messa.

A seguire, la benedizione delle ambulanze e dei mezzi di soccorso e il ritrovo a Castel Belasi, che ha ospitato per l’occasione i saluti istituzionali e un momento conviviale per tutti i partecipanti all’evento, nel corso del quale è stato distribuito uno stampato sui trent’anni di volontariato, realizzato dal vicepresidente della stessa associazione Eddy Degasperi.