La crescita delle cucine a domicilio: come l’home restaurant sta cambiando il panorama gastronomico italiano

lunedì, 30 gennaio 2023

Se il tuo sogno è una cena esclusiva con tutto il comfort dello stare a casa ma con la professionalità di uno chef che prepara piatti impeccabili, forse dovresti pensare di prenotare una cena in un home restaurant. Un’esperienza unica e personalizzata da vivere in compagnia delle persone che ami: questo è ciò che offre l’home restaurant in Italia.

Si tratta di un fenomeno che sta sensibilmente modificando il panorama gastronomico italiano, inserendo nella lista dei locali da visitare e delle esperienze da concedersi anche qualcosa di esclusivo e diverso dal solito. Ma conosciamo meglio il fenomeno degli home restaurant e spieghiamo come farne parte sia che voglia cenare così, sia che tu voglia iniziare a fare della tua casa un ristorante.

Cosa è un home restaurant?

Lo dice il nome stesso. L’home restaurant è un’attività ristorativa che, anziché essere svolta all’interno di un locale aperto al pubblico, avviene all’interno di un’abitazione privata. Solitamente il menù è fisso e concordato in maniera preventiva, i commensali, che spesso non si conoscono tra di loro, gustano piatti della tradizione locale preparati da un host appassionato di cucina o da uno chef padrone di casa.

Quanti home restaurant ci sono in Italia?

Stabilire quanti home restaurant ci siano nel nostro Paese non è una stima facile da fare. Secondo alcuni esperti si parlerebbe all’incirca di 15mila attività a tutt’oggi operanti, in tutte le regioni d’Italia. Ve ne sono di più o meno grandi di più o meno esclusivi, ma tutti hanno alla base l’idea di far vivere ai commensali un’esperienza speciale. La verità è che il fenomeno è in crescita e aumentano a vista d’occhio le possibilità sia per coloro i quali aprono i ristoranti pop up in casa sia per chi si iscrive alle piattaforme di ricerca delle cene negli home restaurant.

Chi può partecipare a una cena in un home restaurant?

Ci sono varie tipologie di persone che solitamente partecipano alle cene in un home restaurant:

· chi vuole allargare la propria rete di amicizie partecipando a una cena in cui non conosce i commensali, si tratta di serate basate sul social eating ovvero occasioni in cui al primo posto si pone la conoscenza di nuove persone.

· chi vuole gustare la cucina tipica di un luogo, spesso si tratta di turisti che per vivere a pieno l’esperienza come un vero local, preferiscono questo tipo di cene piuttosto che quelle al ristorante. In questo caso si parla di tourist eating.

· chi vuole concedersi una serata esclusiva e sceglie di festeggiare un momento importante della propria vita con un evento privato, reso indimenticabile dalla presenza di uno chef che cucina solo per sé e i propri ospiti.

Tutti hanno in comune però la voglia di gustare piatti cucinati con maestria in un luogo accogliente come una casa.

Perché gli home restaurant stanno cambiando il panorama gastronomico italiano?

Gli home restaurant stanno cambiando il panorama gastronomico perché la loro stessa esistenza modifica le modalità di fruizione della cena. Si possono gustare piatti nuovi e insoliti all’interno di un ambiente rilassato e confortevole, spesso a prezzo molto più basso rispetto a quello di un ristorante di livello. In conclusione, se ti senti pronto a vivere un’esperienza unica, allora non dovresti perdere tempo e prenotare la tua prima cena in un home restaurant.