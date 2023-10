La cooperativa Arcobaleno di Breno si è ampliata: le novità

sabato, 21 ottobre 2023

Breno (Brescia) – Inaugurati l’Arché Social Food e nuovi spazi della Cooperativa Arcobaleno, ed è stata svelata la targa dedicata ad Angelo Farisoglio, anima della cooperativa per oltre 25 anni.

Nella nuova sede della Cooperativa Arcobaleno, in viale Italia a Breno, con un investimento di oltre 3 milioni e 500mila euro, sono stati ampliati gli spazi e previste una serie di nuove attività. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il parroco don Mario Bonomi, gli amministratori di Breno e della Comunità Montana, con il testa il presidente Sandro Bonomelli, la famiglia Farisoglio, il presidente della Cooperativa Fabio Conticelli, quest’ultimo ha illustrato il progetto e gli obiettivi che si sono posti con il progetto di ampliamento della struttura, quindi famiglie, ospiti della struttura e cittadini che hanno portato il loro sostegno .

Il nuovo immobile ospita al piano terra, l’Arché Social Food, un luogo all’insegna dell’inclusione e può contare su un bar, mentre al primo piano è stato realizzato un ristorante e il Centro di Consulenza e Terapia per l’Età Evolutiva, al secondo piano il Centro Socio Educativo che può accogliere 23 persone e al terzo piano le attività di housing sociale, con otto posti letto, in collaborazione con l’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di Vallecamonica.

Durante la cerimonia sono state illustrate le attività, con il bar aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14:30 ed il ristorante dal mercoledì al sabato dalle 19 alle 22:30, con la cooperatvia che diverrà punto di ritrovo per le famiglie.

di Ch.P.