La cooperativa Amalia Guardini in visita a palazzo Trentini

lunedì, 30 gennaio 2023

Trento – La cooperativa Amalia Guardini guidata dal direttore Michele Paissan in visita a palazzo Trentini.

​​​​​​​​​Le leggi, la storia e l’autonomia trentina: sono alcuni degli argomenti trattati nel corso della visita della cooperativa Amalia Guardini questa mattina in via Manci. Il gruppo, con il direttore Michele Paissan, è stato ricevuto dal presidente del​​​​​​ Con​​​​​​​siglio provinciale Walter Kaswalder e accompagnato in un percorso culturale tra le sale di palazzo Trentini. La composizione e l’attività del Consiglio, la storia dell’autonomia dall’accordo De Gasperi-Gruber del 1946 al Secondo statuto e fino ai giorni nostri, l’amministrazione delle risorse, ma anche il basket, la pallavolo e il valore simbolico dell’aquila per il Trentino: tante le domande e le curiosità affrontate.

“L’autonomia ci dà la possibilità di autogoverno – ha spiegato il presidente Kaswalder –. E lo dobbiamo proprio a ciò se siamo ai primi posti per qualità di vita a livello nazionale e anche in Europa”. Assieme al presidente ad accogliere gli utenti della cooperativa Amalia Guardini c’era la componente dell’ufficio di presidenza Mara Dalzocchio (Lega Salvini) che ha ricordato l’importanza del lavoro svolto dalla cooperativa. “La nostra visita di oggi è stata preceduta da grande entusiasmo e fermento – ha spiegato Michele Paissan -. Questo appuntamento si inserisce in un lavoro svolto con i nostri 43 utenti a 360 gradi, volto a rafforzare la partecipazione, l’essere cittadini integrati e inclusi nella vita quotidiana. Perciò prestiamo particolare attenzione alla cultura con attività pensate per coltivare e supportare gli interessi delle persone, spaziando dall’arte all’agricoltura, alla vita del paese”.

Non ultima la creatività: il presidente ​Kaswalder ha colto l’occasione per rinnovare un sentito ringraziamento per l’allestimento dell’albero di Natale posto durante le scorse festività nell’atrio di palazzo Trentini, arricchito proprio dagli addobbi dei ragazzi della coop Amalia Guardi.