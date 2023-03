La Convention Telethon ha aperto la stagione dei congressi alla Fiera di Riva del Garda

giovedì, 16 marzo 2023

Riva del Garda (Trento) – Riva del Garda Fierecongressi ha aperto la stagione primaverile dei congressi 2023, che si presenta ricca di eventi nazionali ed internazionali dedicati al mondo scientifico, medico, e non solo.

CONVENTION TELETHON – A inaugurare la nuova stagione è stata in questi giorni la Convention Telethon, evento scientifico di grande rilievo che ha chiuso ieri al Centro Congressi di Riva del Garda (Trento) la sua XXI edizione.

Tre giornate di lavori, circa 850 partecipanti, 500 tra ricercatori e clinici, 200 rappresentanti di associazioni di pazienti, oltre 30 ospiti esterni, anche internazionali, 36 coordinatori provinciali della Fondazione, 40 tra espositori e sponsor. Questi i numeri di Telethon che si è svolta dal 13 al 15 marzo, con un fitto programma scientifico delineato per offrire a professionisti ed esperti un’occasione di scambio e confronto su tematiche d’avanguardia inerenti le malattie genetiche, dando spazio all’opportunità di instaurare nuove collaborazioni e progettare ricerca innovativa a livello internazionale. Presenti Luca Cordero di Montezemolo, presidente di Telethon e il presidente delle Provincia di Trento, Maurizio Fugatti.

“Telethon ha ufficialmente dato il via a una stagione congressuale intensa e ricca di eventi che anticipano il consueto avvio pasquale della stagione turistica del territorio, favorendo l’incoming e quindi l’occupazione alberghiera, l’utilizzo di esercizi commerciali e della ristorazione”, afferma Renata Farina, Congress Manager di Riva del Garda Fierecongressi. “Nel complesso, per il 2023, sono oltre 50 gli eventi internazionali, nazionali e regionali sino ad oggi confermati nel calendario del Centro Congressi di Riva del Garda, con oltre 40.000 partecipanti attesi, di cui circa 10.000 provenienti dall’estero, per un totale di oltre 80.000 presenze previste”.

GLI APPUNTAMENTI – Dopo i primi eventi di febbraio dedicati al comparto aziendale e turistico e la Convention Telethon di questi giorni che ha ufficialmente inaugurato la nuova stagione, ecco i prossimi appuntamenti principali del primo semestre: Flicorno d’Oro, dal 31 marzo al 2 aprile; XXII Congresso Nazionale SIRN, dal 16 al 18 aprile; XXII Congresso Area Culturale Dolore e Cure Palliative, organizzato da SIAARTI, dal 4 al 6 maggio; REbuild, evento dedicato al settore dell’edilizia e organizzato direttamente da Riva del Garda Fierecongressi, in programma dal 9 al 10 maggio; 4th International Conference for Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts & Environmental Sustainability organizzato da Elservier, dal 14 al 17 maggio. Per poi avvicinarsi all’estate, quest’anno ricca di appuntamenti, con l’Assemblea Annuale Euregio il 14 e 15 giugno, l’International Meeting on Biomembranes and Bioenergetics (GIBB) dall’8 al 10 giugno, l’International Conference on Fluvial Sedimentology 2023 dal 2 al 7 luglio.