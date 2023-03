La casa delle farfalle, museo itinerante a Darfo Boario Terme

mercoledì, 8 marzo 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – “La casa delle farfalle“, museo itinerante “Lepidoptera” dal 25 marzo al 2 aprile a Darfo Boario Terme (Brescia). Sbarca per la prima volta in Valle Camonica la Casa delle Farfalle, un luogo magico dove poter vivere un’esperienza unica, originale, emozionante, didattica e culturale, a diretto contatto con alcune delle farfalle esotiche più belle del mondo.

Il museo itinerante resterà aperto dal 25 marzo al 2 aprile (con inaugurazione ufficiale il 26 marzo alle 15) all’Istituto Ungaretti di via Ghislandi 25 a Darfo Boario Terme. L’evento è organizzato da Loretta Tabarini per PromAzioni360, con la collaborazione dell’Amministrazione Città di Darfo Boario Terme e dei Commercianti de La Cittadella Shopping Center.

Fulcro dell’esposizione è la “serra delle meraviglie”, una cupola geodetica di 50 metri quadrati in cui si potranno osservare numerose specie di farfalle: dalla splendida Morpho blu del Costa Rica alle Caligo o “farfalle civetta”, dalle meravigliose Papilio rumanzovia delle Filippine alla Idea leuconoe, detta “farfalla aquilone” per la leggiadria del suo volo, fino all’incredibile Falena-cobra, l’Attacus atlas, che con i suoi 30 centimetri di apertura alare viene considerata la più grande al mondo.

Una vera e propria esperienza immersiva, dal momento che i visitatori non ammireranno gli splendidi lepidotteri dall’esterno di una teca, ma cammineranno nella “Butterfly house” circondati da farfalle in volo, mentre depongono le uova, si alimentano e si “corteggiano” in una danza magica. E, con un po’ di fortuna, potranno assistere allo schiudersi della crisalide. Lo staff formato da biologi ed entomologi qualificati fornirà tutte le informazioni e offrirà visite guidate gratuite alla scoperta dell’intero ciclo vitale della farfalla, con l’aiuto di alcuni studenti dell’IISS Olivelli Putelli.

“Si tratta di un evento unico per la Valle Camonica – spiega l’organizzatrice Loretta Tabarini, presidente di PromAzioni360 –, dedicato a tutti, grandi e bambini, ma soprattutto alle scuole. Sensibilizzare il grande pubblico, e soprattutto le scolaresche, verso un maggiore rispetto e tutela dell’enorme biodiversità, è infatti uno degli obiettivi di questo Museo itinerante. Così come introdurre i visitatori al concetto di “sviluppo sostenibile”: la maggior parte delle farfalle proviene infatti dalle “Butterfly farms”, veri e propri allevamenti realizzati nei Paesi d’origine – Africa, Asia, Centro e Sud America -, con conseguenti ricadute positive sia sull’economia di questi Paesi che sulle condizioni di conservazione dei relativi habitat”.

Il Museo “Lepidoptera – Nel Mondo delle Farfalle” è nato nel 2007 da un’idea di Antonio Festa, che ha sempre nutrito una passione verso lo spettacolare e sconfinato mondo degli insetti, ed in particolare delle farfalle.

Nell’organizzare la struttura, si è optato per una impostazione museale che puntasse ad un maggiore impatto emotivo che potesse favorire e rendere più piacevole la didattica e l’apprendimento del meraviglioso ciclo di vita di queste creature: rendere, cioè, “vivo” il Museo.

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

L’area espositiva è composta da pannelli e da una collezione di circa 1200 esemplari. Attraverso un gigantesco modello 3-D vengono approfondite informazioni su morfologia, anatomia e ciclo di vita di questi splendidi insetti.

Infine, non può mancare l’angolo “Shop”, per l’acquisto di souvenirs “a tema”.

La Casa delle Farfalle sarà visitabile tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro ed è acquistabile nei negozi della Cittadella. Le scuole possono prenotare la visita, al costo di 3 euro per alunni:

ad ognuno di loro verrà consegnato un biglietto gratuito da utilizzare per una seconda visita, o da regalare.

Per info e prenotazioni: Loretta Tabarini – PromAzioni360 (telefono 339 8824098 – mail: loretabarini@hotmail.it).

FARFALLE IN SHOPPING

Domenica 26 marzo in occasione dell’inaugurazione della Casa delle Farfalle, dalle ore 10 alle 18.30 è in programma “Farfalle in Shopping” con il gruppo commercianti La Cittadella Shopping Center. I negozi resteranno aperti e saranno presenti gli espositori di Vintage Market con oggetti di antiquariato, modernariato, seconda mano, riuso creativo e artigianato.

Non mancherà il divertimento per i più piccini, con l’animazione di Olaf, le bolle giganti, palloncini, dolci, frittelle e zucchero filato. Faranno da cornice all’evento anche le esibizioni di Voice Center (musica e karaoke) e delle scuole di danza Asd Salsamor e Fusion Dance Group), set fotografici, Nutella party, la Merenda delle Farfalle, aperitivi, drink e degustazioni.