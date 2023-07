La bresciana Giulia Botta è Miss Bellezza Rocchetta Lombardia

lunedì, 31 luglio 2023

Brescia – La bresciana Giulia Botta eletta Miss Bellezza Rocchetta Lombardia. Il tour Miss Italia Lombardia continua: ieri in piazza della Repubblica a Mede (Pavia) si sono svolti due importanti appuntamenti, organizzati da Alessandra Riva esclusivista di Miss Italia in Lombardia in collaborazione con la Proloco di Mede, il patrocinio del comune, con il supporto dei commercianti “Giada Hair Style”, “Arcobaleno Caffè e Bistrot” e “Bulli e Pupe”: la selezione regionale di Miss Mede e la finale regionale di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia.

Nel primo pomeriggio c’è stato il casting regionale per le nuove iscritte organizzato da Rial Events, dove sono state scelte le concorrenti protagoniste dell’intero Tour Miss Italia Lombardia 2023 (foto@markphotographerbergamo).

Il pomeriggio è proseguito con una serie di attività, che hanno visto protagoniste le concorrenti al titolo Regionale di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia e la selezione di Miss Mede 2023: shooting fotografici, riprese video nei luoghi più caratteristici e iconici della città: un programma social pianificato ad hoc che ha permesso al pubblico del web di conoscere le bellezze del posto e soprattutto la bellezza e il carisma delle ragazze in gara attraverso post, stories e reel che hanno loro stesse promosso attraverso i loro profili IG. Inoltre, è stato possibile seguire l’intera giornata sui profili social di Miss Italia Lombardia che hanno documentato story dopo story questo imperdibile appuntamento.

MISS BELLEZZA ROCCHETTA LOMBARDIA le concorrenti:

1 Paola Bahiti 14/10/1995 Milano Cusano Milanino 175 3^

2 Valentina Michela Moschetta 15/05/2002 Pavia Magherno 172

3 Giulia Montemagno 11/10/2004 Milano Settimo Milanese 173

4 Serena Moscatelli 02/08/2001 Como Figino Serenza 174

5 Giulia Botta 04/03/2003 Brescia Brescia 178 1^ (passa alle prefinali nazionali)

6 Lucia Angelica Affinito 25/06/2004 Milano Milano 178

7 Giulia Zengarini 04/08/2003 Como Carugo 180

8 Anna Sampò 27/05/2001 Cremona Pandino 175 2^

9 Elisabetta Delcarro 11/10/2000 Bergamo Lurano 170

10 Franceska Andrea Pellizzoni 16/08/2002 Como Cantù 171

11 Giorgia Aceti 24/08/2005 Bergamo Seriate 170

12 Sinai Lagre’ 24/06/2005 vive a Bergamo Costa di Mezzate 160

13 Arianna Morra 30/06/2002 Milano Opera 165

14 Elisa Bestetti 12/08/2001 Nata a Milano Magenta 168

15 Lara Fratantoni 07/08/2001 Lodi Lodi 171

16 Federica Riva 26/06/2002 Lecco Galbiate 168

MISS MEDE le concorrenti:

31 Michela Lettieri 02/02/1998 Como Appiano Gentile 175 5^

32 Gleizieli Corini 28/09/1993 Milano Non inserito 176 6^

33 Rebecca Nonni 15/12/2005 Cremona Casalmaggiore 177

34 Greta Gecaj 20/04/2002 Pavia Montecalvo Versiggia 174 3^ (passa alle finali regionali)

35 Beatrice Bonfanti 25/09/1994 Bergamo Sorisole 173

36 Giada Ceruti 26/07/2003 Milano Paderno Dugnano 170

37 Chiara Campanella 29/08/2004 Pavia Pieve del Cairo 171

38 Ambra Frasacarlo 26/11/2004 Pavia Lomello 173 2^ (passa alle finali regionali)

39 Greta Fennini 25/11/2003 Pavia Mede 168

40 Laura Bevilacqua 27/09/1998 MB Monza 168 1^ (passa alle finali regionali)

41 Giada Rossi 02/07/2003 Pavia Broni 168

42 Michelle Vitale 10/11/2004 MB Corezzano 160

43 Tiziana Fulco 15/07/2002 Como Lomazzo 155

44 Alba Livanaj 24/12/2005 Pavia Corana 160 4^

45 Erika Moschini 10/08/2001 Brescia Brescia 171

Alle 17 sono state effettuate le prove su palco e il corso di portamento gratuito tenuto da Alessandra Riva di Rial Events per dare più sicurezza alle ragazze in vista dello spettacolo serale.

Il look delle Miss è stato curato da Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale. Ringraziamo il salone “Giada Hair Style” che ha curato il look di tutte le ragazze svolgendo anche un forte ruolo organizzativo dell’evento.

Alle 21 lo spettacolo che ha visto le ragazze presentarsi davanti alla giuria con body da concorso e abiti da sera. Sfilate, gare ed esibizioni: le aspiranti Miss hanno affrontato tutto questo in una serata all’insegna della moda, spettacolo e bellezza. Durante la serata hanno sfilato anche con i bellissimi abiti di Sara Fashion Shop.

Sono le stesse ragazze che sul palco, tappa dopo tappa, parlano: dicono chi sono, cosa fanno nella vita, il loro talento e le loro ambizioni. In base alla loro esperienza parlano delle tematiche sociali che le hanno toccate da vicino per sensibilizzare il pubblico ai vari temi.

La Finale regionale di Miss Bellezza Rocchetta Lombardia ha visto l’incoronazione Giulia Botta, 20 anni di Brescia, alta 178 cm, capelli castani e occhi marroni. Una delle sue più grandi passioni è il canto, infatti vorrebbe che diventasse la sua professione. Ha appena fatto uscire un inedito intitolato “Come here” col nome d’arte di JuliB.

A un passo dal primo posto Anna Sampò, 22 anni di Pandino (Cremona), alta 175 cm, occhi marroni e capelli castani. È una studentessa di Scienze dei Servizi Giuridici e a ottobre conseguirà la laurea triennale. Fin da piccola ha praticato ginnastica artistica a livello agonistico ed ora ha iniziato anche ad insegnare.

Al terzo posto Paola Bahiti, 27 anni, di Cusano Milanino (Milano), 173 cm di altezza, occhi marroni e capelli castani. Ingegnere elettronico lavora come progettista di circuiti analogici. Una sua grande passione è sempre stata la moda e per questo ha deciso di intraprendere il percorso di Miss Italia, per poterla approfondire.

Per la selezione regionale Miss Mede 2023 passano le prime 3 classificate:

1. Ad aggiudicarsi l’ambita corona e il titolo di Miss Mede 2023 è Laura Bevilacqua, 24 anni, di Monza (MB), 165 cm di altezza, capello castano e occhi marroni. Nella vita lavora come Area Manager per una catena di supermercati. Fin da piccola ha praticato danza, dalla danza classica all’hip-hop, e di recente si è diplomata come atleta certificata Coni per poter insegnare.

2. Al secondo posto con il titolo di Miss Bellezza Rocchetta c’è Ambra Frasacarlo, 18 anni, di Lomello (PV), 173 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. È una studentessa e a ottobre inizierà la facoltà di Scienze Politiche a Pavia. La sua più grande passione è il disegno, in particolare ritratti.

3. Al terzo posto con il titolo di Miss Framesi c’è Greta Gecaj, 21 anni, di Montecalvo Verseggia (PV), 174 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. È italo-albanese e questo le ha dato l’opportunità di vivere due culture diverse. Attualmente lavora in un ufficio di assicurazioni, ma la sua passione è viaggiare. Ha deciso di partecipare a Miss Italia per mettersi in gioco, affrontare una nuova esperienza e per poter arricchire il suo “bagaglio” di conoscenze ed esperienze.

4. Miss quarta classificata è Alba Livanaj, 23 anni, di Corana (PV), 161 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. È una studentessa di Servizi Giuridici in Cattolica a Milano, lavora come contabile in un studio commercialista. Una delle sue passioni più grandi è il ballo che pratica da ben 17 anni.

5. Miss quinta classificata è Michela Lettieri, 25 anni, di Appiano Gentile (CO), 175 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. È studentessa universitaria alla facoltà di Infermieristica. Pratica pallavolo e ha raggiunto livelli provinciali e regionali.

6. Miss sesta classificata è Gleizieli Corini, 29 anni, di Corsico (MI), 176 cm di altezza, capelli castani e occhi marroni. Di origini brasiliane di San Paolo. È un’attrice, modella e ballerina, nella vita ha praticato molti sport ma quest’anno ha deciso di cimentarsi nella pole dance.

La giuria è stata presieduta dal presidente Michela Cecconello, casting director, affiancata dal segretario Filippo Gilioli, coordinatore nazionale di Framesi. In giuria hanno partecipato anche Ersilia Mazzola, Miss Melegnano 2018, Nicola Russo, artigiano in ambito musicale, e Cristian Visentin, fashion designer.

Madrine della serata: Veronica Lasagna Miss Cinema Dr. Kleein Lombardia, Francesca Benedetta Tammaro Miss Sport Givova Lombardia, Fabiana Iannicelli Miss Eleganza Lombardia, Matilde Cattaneo Miss Framesi Lombardia, Giorgia Di Pucchio Miss Bella dei Laghi e Gabriella Bonizzardi Miss Sorriso Lombardia.