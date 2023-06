La bresciana Gabriella Bonizzardi eletta Miss Melegnano

domenica, 18 giugno 2023

Prevalle (Brescia) – Gabriella Bonizzardi, 19enne di Prevalle (Brescia) è stata eletta Miss Melegnano 2023

Alle porte del castello Mediceo, di origine trecentesca si è svolto un evento di alto livello per garantire al proprio pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo. Abiti da sera, sfilate, gare ed esibizioni varie hanno contribuito a rendere questo evento speciale.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al patrocinio del comune di Melegnano. Valentina Cortese (Wedding & Events Planner) in collaborazione con l’agente regionale Miss Italia Alessandra Riva hanno organizzato un evento di alto livello per garantire al proprio pubblico una serata all’insegna della bellezza, moda ma anche spettacolo.

Le ragazze si sono ritrovate alle 14 per partecipare al casting e provare a far parte delle giàidonee aspiranti miss che sono arrivare poco dopo. Subito dopo il casting le ragazze idonee hanno fatto le prove di spettacolo e partecipato al corso di portamento che Rial Events ha organizzato per infondere in loro più sicurezza in vista dello spettacolo serale.

1 Gabriella Bonizzardi 10/11/2003 Brescia Prevalle 174, 1^ (passa alle finali regionali)

2 Aurora Cantale 07/01/2004 Milano Casorezzo 175

3 Eleonora Testori 19/12/2003 Pavia Lungavilla 169

4 Francesca Consagra 27/07/2004 Como Lomazzo 170

5 Valentina Fuso 31/07/2003 Lodi Mulazzano 173 3^ (passa alle finali regionali)

6 Giorgia Belmonte 08/09/1999 Milano Segrate 170

7 Matilde Farruggia 05/10/2004 Varese Castiglione Olona 175

8 Serena Moscatelli 02/08/2001 Como Figino Serenza 174

9 Giulia Montemagno 11/10/2004 Milano Settimo Milanese 174

10 Nada El Sayed 01/04/1998 Milano Milano 180

11 Elena Molteni 17/04/2005 Como Cermenate 178

12 Lisa Ravelli 29/06/2003 Como Luisago 170 4^ (passa alle finali regionali)

13 Michela Lettieri 02/02/1998 Como Appiano Gentile 175

14 Giorgia Di Pucchio 21/05/2005 Varese Somma Lombardo 170 2^ (passa alle finali regionali)

15 Giulia Plebani 17/07/2002 Milano Milano 172

Terminato lo shooting le ragazze hanno cenato tutte insieme al “Vittoria Cafè & Bistro”.

Il look delle Miss è stato curato da “Numer One Revolution” di Nino Zaiti per Framesi, la multinazionale italiana dell’hairbeauty professionale. La tensione è stata sciolta anche grazie all’aiuto delle madrine che hanno rassicurato le ragazze dando loro numerosi consigli. Madrine della serata: Miss Club New Jimmy Fabiana Iannicelli, 20 anni, di Rodano (Milano), 174 cm di altezza occhi neri e capelli castani. Fabiana nella vita è studentessa di recitazione cinematografica e arti dello spettacolo in quanto da sempre il suo obiettivo è quello di intraprendere la carriera da attrice e lavora come hostess. Parla perfettamente l’inglese e il francese ed è madrelingua spagnola. I suoi hobbies sono la danza, il canto e la scrittura.

Prima dell’inizio dello spettacolo è arrivata a sostenere le ragazze anche Francesca Mamè (Miss Lombardia 2021).

Alle 20:30 è iniziato lo spettacolo del concorso Miss Italia Lombardia. La serata è terminata con l’elezione di vincitrici ma solo le prime tre hanno avuto il tanto ambito accesso alle regionali:

1. Miss Melegnano è Gabriella Bonizzardi, 19 anni, di Prevalle (Brescia), alta 174 cm, capelli biondi e occhi marroni. Si è iscritta a digital marketing perché in un futuro vorrebbe lavorare per un brand di moda. Quest’anno ha preso parte all’associazione nazionale dei bersaglieri con la quale svolge volontariato. Si è esibita indossando la divisa da bersagliere.

2. Miss Bellezza Rocchetta Giorgia Di Pucchio, 18 anni di Somma Lombardo (Varese), alta 170, capelli biondi, occhi azzurri. È una studentessa e frequenta il quarto anno del Liceo delle Scienze Umane e in futuro le piacerebbe diventare magistrato. Le sue passioni sono la moda e la danza, infatti ha praticato 12 anni di danza classica e 3 anni di danza contemporanea.

3. Miss Framesi è Valentina Fuso, 19 anni, di Mulazzano (Lodi), alta 173, capelli biondi e occhi verdi. È una studentessa universitaria e frequenta la facoltà di informatica, questo perché fin da piccola le ha affascinato il mondo della tecnologia.

4. Quarta Classificata, Lisa Ravelli, 19 anni, di Luisago (Como), alta 170, capelli ramati, occhi azzurri. Nella vita è una studentessa e la sua passione è fare volontariato. Il suo sogno nel cassetto è aprire un’associazione per aiutare le donne che subiscono violenze.

5. Quinta Classificata, Michelle Ludmila Borracino, 18 anni, di Borgo San Giovanni (Lodi), alta 175, capelli castani e occhi verdi. Ha origini ucraine, infatti racconta di andare in Ucraina una volta all’anno e che le piace stare nel mondo della natura e degli animali, dando una mano alla sua famiglia ad allevare il bestiame. La sua passione è la moda, ma anche il dipinto e la scultura con il legno.

6. Sesta Classificata, Lada Sennikova, 18 anni, di Asti, alta 172, capelli biondi e occhi verdi. Attualmente pratica a livello agonistico danza e fitness.

La giuria è stata presieduta da Domenico Criseo in rappresentanza di Framesi, segretario di giuria Christian Buglione di Tempocasa; hanno fatto parte della giuria anche il Presidente del Consiglio del comune di Melegnano Silvana Palma; per Maschi Interiors Roberto Cocconi; per Gioielleria Tentazioni di San Giuliano Milanese, Vittoria Penula, che ha omaggiato la prima classificata con un girocollo Miluna; la bellissima Nikola Durisova (Miss Bella dei Laghi 2022) e Valentina Cortese (Wedding & Events Planner).

Durante lo spettacolo il pubblico ha assistito anche alla splendida sfilata degli abiti da sposa e da cerimonia di “Isabella Spose”, dove sono state selezionate 8 ragazze, Fabiana Iannicelli e Nikola Durisova per sfilare con gli

abiti.