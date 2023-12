La battaglia di Legambiente: stop a nuovi parcheggi sulla litoranea Sale Marasino-Marone

mercoledì, 27 dicembre 2023

Sale Marasino (Brescia) – Legambiente Basso Sebino interviene sui nuovi parcheggi sulla litoranea Sale Marasino–Marone. “Sorprende – dice Dario Balotta, presidente del circolo Legambiente Basso Sebino – che a Marone poco dopo la rotonda del confine con Sale Marasino si stiano realizzando altri tre parcheggi per automobili. Sulla strada litoranea ne sono già presenti un centinaio e ne siano stati autorizzati altri tre sulla curva della ciclabile con un gabbiotto che snatura il paesaggio”.

“Nel Paese l’Italia, dove la direttiva servizi commerciali e balneari comunemente chiamata Bolkestein non viene applicata – prosegue Dario Balotta – assistiamo a nuove violazioni della stessa. Non solo non si fanno i bandi per la rimessa sul mercato delle concessioni in essere, ma si premiano i concessionari storici con ampliamenti che distorcono il mercato e in questo caso penalizzano l’ambiente e il contesto naturale della riva del lago”.

“Sarebbe sbagliato – spiega il presidente di Legambiente Basso Sebino – lasciare mano libera di costruire ai privati su aree pubbliche se non supportato da una concessione rilasciata come prevede la legge. Ma la Soprintendenza cosa dice su questa continua cementificazione e installazione di strutture fisse che ostruiscono permanentemente la vista a lago? Il lago bene paesaggistico universale. Anziché pensare ad un turismo sostenibile che sia in grado di far apprezzare il patrimonio naturale e culturale del Sebino ed evitare che prevalga il mordi e fuggi non manca occasione per fare nuovi parcheggi”.

“Nuove aree di sosta – conclude Balotta – richiamano nuove auto, più congestione e più inquinamento, rendendo meno tranquilla e bella una della passeggiate lungolago più amate del Sebino”.