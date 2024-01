Kompatscher e Alfreider dal commissario UE Gentiloni a Dobbiaco

giovedì, 4 gennaio 2024

Dobbiaco – Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e il suo vice ladino, Daniel Alfreider, hanno fatto visita al commissario europeo Paolo Gentiloni, in vacanza a Dobbiaco.

Il presidente Kompatscher riferisce di uno scambio molto proficuo sull’Europa, l’Italia e l’Alto Adige: in qualità di commissario UE per gli Affari economici e monetari, compresa la fiscalità e l’unione doganale, Gentiloni ha tenuto d’occhio in particolare il Programma nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L’ex presidente del Consiglio italiano ha inoltre stretti legami con l’Alto Adige ed è molto interessato allo sviluppo della Provincia autonoma. Foto @ASP.

Il commissario Gentiloni ha sottolineato a Kompatscher e Alfreider l’importanza di rafforzare la fiducia nella politica e nel processo di unificazione europea. “L’Alto Adige può trarre beneficio solo dal superamento della prospettiva puramente nazionale e farebbe bene a continuare a promuovere attivamente l’idea di un’Europa unita nella pace”, è stata l‘idea condivisa durante l‘incontro.

Il presidente Kompatscher ha espresso il suo apprezzamento per il fatto che Paolo Gentiloni sia sempre stato un interlocutore affidabile in qualità di presidente del Consiglio italiano e che abbia sempre mostrato attenzione per le preoccupazioni dell’Alto Adige, anche oggi in qualità di commissario UE.