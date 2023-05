Klingspor, una lunga storia nel mondo degli utensili abrasivi

martedì, 16 maggio 2023

Fin dall’epoca della sua fondazione, avvenuta nel 1893, Klingspor ha investito le proprie risorse nell’innovazione tecnologica e nella continua ricerca, arrivando a rivoluzionare il mondo della tecnologia abrasiva.

Oggi, l’azienda è una multinazionale leader sul mercato internazionale ed è considerata tra i maggiori produttori al mondo di utensili abrasivi e di strumenti per eseguire tutte le fasi di lavoro: levigatura e carteggiatura, smerigliatura, taglio e asportazione di materiale, fresatura, lucidatura e finitura.

La vastissima gamma di articoli proposti dall’azienda consente agli utenti finali di soddisfare qualsiasi esigenza con l’ulteriore possibilità di trovare la maggior parte degli strumenti in diverse varianti al fine di poter lavorare con la massima precisione e di utilizzare sempre l’utensile più adatto ad ogni diverso contesto produttivo.

Grazie al proprio impegno nello sviluppo di tecnologie all’avanguardia, e ad un’organizzazione aziendale e logistica d’eccellenza, klingspor.it attualmente è in grado di proporre un catalogo con oltre 50mila articoli, offrendo ai propri clienti la possibilità di acquistare direttamente online oppure, in alternativa, di rivolgersi al rivenditore più vicino o più comodo da raggiungere.

Un assortimento di strumenti per ogni fase di lavoro

Indipendentemente dall’attività svolta e dal materiale oggetto delle lavorazioni, i prodotti creati e realizzati da Klingspor riescono sempre a soddisfare le necessità più complesse. Le materie prime utilizzate provengono solo da fornitori affidabili e garantiti, che prestano attenzione alla qualità e alla sicurezza, rispettando gli standard più elevati, sia per la produttività che per l’ambiente.

Con gli strumenti proposti da Klingspor è possibile effettuare operazioni di sgrossatura, taglio, rimozione bave, levigatura e finitura su qualsiasi tipo di superficie e materiale: pietra, marmo e minerali, metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio, legno e laminati, vetro e materiale ceramico, superfici verniciate, materie plastiche, gomma e pelle.

Gli utensili giusti per ogni lavoro

Aziende e professionisti che necessitano di acquistare dischi abrasivi, frese o altri prodotti, sanno bene che ad ogni fase di lavoro e ad ogni materiale corrisponde un utensile specifico. Indipendentemente dal tipo di macchina e dall’impianto produttivo di riferimento, gli utensili abrasivi Klingspor garantiscono sempre massime prestazioni e risultati perfetti, sia per la sgrossatura che per il taglio, l’asportazione di materiale e le finiture, sempre con un riguardo particolare, naturalmente, per la qualità e per la sicurezza.

Scegliere utensili abrasivi d’eccellenza significa, per un’azienda, velocizzare il lavoro, raggiungere i propri obiettivi e, di conseguenza, ridurre gli sprechi e abbattere i costi. Utensili da taglio e da asportazione, dischi abrasivi e strumenti per la lucidatura e le finiture corrispondono sempre ai più elevati standard qualitativi e garantiscono una lunga durata nel tempo e resistenza all’uso, permettendo agli utenti finali di raggiungere agevolmente i propri obiettivi.

Un catalogo completo di utensili dalle elevate prestazioni

Klingspor è un’azienda leader nel proprio settore e attenta alla qualità, che si rivolge a sua volta ai professionisti in cerca di strumenti affidabili e precisi e di una consulenza specializzata per la scelta del prodotto ideale.

È possibile trovare dischi, nastri, fogli e rotoli in materiale abrasivo, dischi con attacco rapido, dischi a lamelle e ruote lamellari, dischi da taglio e da sbavatura e abrasivi elastici, frese, punte per trapano, dischi diamantati, spazzole e accessori in panno abrasivo, tutti proposti in tantissime misure e versioni, per lavorare sempre con in tutta tranquillità e con la massima precisione.

Consulenze e assistenza per migliorare le tecniche produttive

Il sito web di Klingspor è stato recentemente ristrutturato e consente di ricercare il prodotto giusto con estrema precisione, selezionando il materiale da lavorare, il tipo di macchina, il processo produttivo e la categoria di utensili più adatta.

I rivenditori Klingspor sono comunque distribuiti su tutto il territorio nazionale e, per chi preferisce acquistare i propri utensili con il vantaggio dell’assistenza nella scelta del prodotto più adatto, è possibile ricercare il punto vendita di più facile accesso e contattarlo direttamente.

++Fonte Esterna++