Klimahouse, riflettori su edilizia e sostenibilità: i vincitori del primo Wood Architecture Priz

Bolzano – Grande interesse per Klimahouse, la rassegna internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia in programma fino a sabato 11 marzo nei padiglioni di Fiera Bolzano.

Nei primi due giorni Klimahouse 2023 (nelle foto © Marco Parisi) sono state onorate le donne, rilanciato il progetto legno e festeggiato i vincitori del primo Wood Architecture Prize .

I progetti vincitori nelle 3 categorie: il premio “Architettura privata” è stato assegnato a Casa 4, abitazione sostenibile caratterizzata da un’architettura estremamente semplice. Si trova a Magnago ed è stata realizzata nel 2020 da Luca Compri di LCA architetti; il premio “Architettura sperimentale” è stato assegnato all’Hotel La Briosa, realizzato lo scorso anno a Bolzano, progetto degli architetti altoatesini Felix Perasso e Daniele Tolpeit; il premio “Architettura pubblica” è stato assegnato alla scuola materna di Sluderno (Bolzano)), progettata da Roland Baldi di Roland Baldi Architects e realizzata nel 2018.

La giuria ha inoltre assegnato due menzioni speciali: al progettista Under 35 per il progetto Lilelo (Little Leisure Lodge ) a Grazzano Badoglio (Asti) e al progetto Ninin un rifugio nel bosco a Gorzegno (Cuneo).

I prossimi due giorni saranno importanti per conoscere le novità sull’efficienza energetica e sull’edilizia sociale.

Tenuto conto delle sfide del Green Deal e del Nuovo Bauhaus a livello europeo e degli sforzi continui per rafforzare la qualità e la sostenibilità dei progetti edilizi a livello nazionale, nonché alla luce della delicata situazione dell’approvvigionamento energetico dei nostri Paesi si è deciso di approfondire queste tematiche con una particolare attenzione all’accessibilità di tutti alla casa di qualità, non solo dei ceti privilegiati.

Domani – venerdì 10 marzo – i riflettori puntati sul ruolo dell’edilizia nella questione energetica e sulla sfida di efficienza e rinnovabili tra vecchie e nuove dipendenze. Sabato 11 marzo il focus è incentrato sulle abitazioni di qualità per tutti, all’insegna di sostenibilità e comfort accessibili tra edilizia sociale e modelli innovativi.

Il Klimahouse Congress 2023 si svolge nelle giornate di venerdì e sabato, quindi il 10 e 11 marzo al MEC Meeting & Event Center. È garantita la traduzione simultanea in lingua tedesca, italiana e inglese.

Klimahouse 2023: fino a sabato 11 marzo dalle 9 alle 18

Ticket online: 13 euro

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige. Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.