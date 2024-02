Klimahouse, i vincitori del Wood Architecture Prize e del Start-up Contest

venerdì, 2 febbraio 2024

Bolzano – Klimahouse 2024: proclamati i vincitori del Wood Architecture Prize e del Start-up Contest. Tra gli appuntamenti principali di Klimahouse 2024 spiccano la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Wood Architecture Prize by Klimahouse e l’annuncio dei vincitori del Future Hub. Dopo la prima edizione del 2023, è stato assegnato anche quest’anno il rinomato premio ideato per dare il giusto risalto a progetti di architettura sostenibile basati sul legno. Nella giornata di venerdì sono state premiate due start-up particolarmente innovative nell’ambito del Klimahouse Start-up Contest di PoliHub. Sabato, 3 febbraio, Fiera Bolzano riceverà il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che interverrà al Klimahouse Congress.

La 19esima edizione di Klimahouse, ospitata nei padiglioni di Fiera Bolzano fino a domani 3 febbraio, è il punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per tutte le persone che si interessano di edilizia sostenibile. Con oltre 100 eventi e 400 espositori, la fiera rappresenta l’occasione per scoprire lo stato dell’arte del comparto edile. Oltre al tema centrale della sostenibilità, l’edizione 2024 si occupa di legno, sfida energetica, materiali e innovazione in edilizia.

I progetti vincitori del Wood Architecture Prize by Klimahouse che ispirano il futuro dell’edilizia

Dopo il successo dello scorso anno, è andata in scena la cerimonia di premiazione della seconda edizione del Wood Architecture Prize by Klimahouse, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Università Iuav di Venezia e PEFC Italia. Il premio nasce per promuovere la ricerca di processi progettuali e costruttivi incentrati sul legno, nell’intento di fornire una risposta alle urgenti questioni legate alla tutela del clima.

La giuria, presieduta dall’architetto Manuel Benedikter, era composta da personalità di spicco nel panorama architettonico locale e internazionale: architetti Sandy Attia e Mauro Frate, i professori Guido Callegari, Roberto Gargiani, Luca Gibello e Paolo Simeone. Alla selezione sono state ammesse opere architettoniche e di ingegneria progettate e realizzate nella logica di una filiera locale. Particolare attenzione è stata posta alla durabilità nonché a quei progetti in cui il legno è stato impiegato in combinazione con altri materiali sostenibili. Il premio non si rivolge solo agli architetti ma a tutti gli anelli della filiera delle costruzioni in legno: ingegneri, committenti pubblici e privati nonché gruppi di lavoro che hanno realizzato costruzioni particolari in legno.

I vincitori delle varie categorie sono stati resi noti dopo la presentazione della prima edizione della Wood Architecture Academy. I vincitori tra i 12 finalisti sono:

• Il premio “Architettura privata” è stato assegnato alla Casa del custode – Studio Camilla De Camilli (Bologna).

• Il premio “Architettura pubblica” è stato conferito ad Ampliamenti edifici terapeutici a Forte Rossarol (Venezia) – Arbau Studio, ex aequo con Roberto Rocca Innovation Building (Milano) – Studio Filippo Taidelli.

• La menzione speciale trasversale per un progettista “Under 35” è andata al progetto The Hermitage (Piacenza) – llabb Architettura architetti Federico Robbiano e Luca Scardulla.

La giuria ha inoltre assegnato tre menzioni speciali ai progetti:

• A.I.D.I. Accoglienza in dispensa (Bari) – Mixtura Studio, architetto Cesare Querci

• Casa Zero (Aquila) – Outstudio Architetture, architetto Alberto Giobbi

• Rifugio Passo Santner (Bolzano) – architetti Lukas Tammerle e Paul Senoner

Future Hub: premiata la start-up più innovativa

Questo pomeriggio sono state rese note le start-up vincitrici del Klimahouse Start-up Contest, al quale hanno partecipato 17 start-up che presentavano soluzioni tecnologiche innovative: si tratta delle start-up RECO2 e LabNEXT Srl. La premiazione è avvenuta al termine della Pitch Session finale sul Klimahouse Stage. Il Future Hub è stato organizzato in collaborazione con il PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.

Tanta partecipazione al Klimahouse Congress

Oggi e domani il MEC Meeting & Event Center ospita il Klimahouse Congress, che in quest’edizione si svolge all’insegna del motto “Build the Future”. Anche quest’anno, ci saranno svariati relatori di fama internazionale, tra cui gli altoatesini architetto Christine Pfeifer e professor architetto Walter Angonese, che discuteranno di progetti architettonici portatori di innovazione e del concetto di edilizia circolare. Un’attenzione particolare sarà inoltre riservata alle figure femminili del settore.