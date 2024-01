Klimahouse, i progetti del futuro a Fiera Bolzano: il programma

martedì, 30 gennaio 2024

Bolzano – Klimahouse, manifestazione internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia torna da domani – mercoledì 31 gennaio – a sabato 3 febbraio a Fiera Bolzano.

Quattro giorni nei quali progettisti e tecnici del mondo edilizia e architettura potranno trovare ispirazione e aggiornarsi con le ultime novità metodologiche e tecnologiche del settore. Un’occasione anche per i privati che potranno comprendere come costruire bene significhi anche vivere meglio.

Abbiamo il piacere di invitarvi alla cerimonia di inaugurazione che si terrà domani alle 11, presso lo stand dell’Agenzia CasaClima (corsia A04/26).

Interverranno, moderati da Vera Pöhl, Head of Sales, Brand & Communication di Fiera Bolzano: Armin Hilpold, Presidente di Fiera Bolzano; Ulrich Santa, Direttore dell’Agenzia CasaClima; Ruggero Rollini, divulgatore scientifico, con l’intervento dal titolo “Si fa presto a dire effetto serra”; Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano e Dritan Leli, sindaco di Valona (Albania).

Klimahouse 2024: 31 gennaio – 3 febbraio 2024 dalle 9 alle 18

4 giorni | 400 espositori | 100 eventi | 17 startup

Ticket online – 13 euro

Con il ticket online si viaggia gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.