Klimahouse, a Fiera Bolzano delegazione di sette aziende norvegesi del settore legno

giovedì, 11 maggio 2023

Bolzano – Klimahouse ha ospitato, nella suggestiva e calda cornice della Lounge Alto Adige all’interno del quartiere di Fiera Bolzano una delegazione di sette aziende norvegesi operanti nel settore del legno.

Il gruppo, guidato da Innovation Norway – ente governativo norvegese dedito alla promozione del commercio nazionale – ha scelto Fiera Bolzano come tappa di un tour tutto italiano dedicato alle eccellenze del mondo della sostenibilità e, appunto, del legno. Materiale da costruzione naturale, circolare e rinnovabile per eccellenza è stato tra i protagonisti indiscussi di Klimahouse 2023, manifestazione internazionale diventata punto di riferimento per il risanamento e l’efficienza energetica in edilizia, sia tra i padiglioni espositivi che all’interno del programma eventi, in particolar modo con il Wood Summit e con la prima edizione del Wood Architecture Prize.

Valorizzare l’impiego del legno per la promozione di un’architettura sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico è dunque una delle mission centrali della manifestazione che, per la giornata di ieri, ha organizzato una piacevole occasione di networking, coinvolgendo anche uno dei partner principali di Klimahouse, ovvero l’Agenzia CasaClima, insieme a ProRamus – Progetto Legno Alto Adige, l’architetto Manuel Benedikter e alcune aziende espositrici del territorio.