Klimahouse, a Bolzano la fiera su sostenibilità e innovazione in edilizia: il programma

giovedì, 25 gennaio 2024

Bolzano – Klimahouse 2024, da mercoledì 31 gennaio a sabato 3 febbraio Fiera Bolzano ospiterà la manifestazione internazionale di spicco dedicata all’efficientamento energetico e all’edilizia responsabile. Nelle quattro giornate di fiera, con oltre 100 eventi e 400 espositori, i fari saranno puntati sulle tendenze del settore edile. Oltre al focus sulla sostenibilità, gli altri temi principali dell’edizione 2024 saranno il legno, la sfida energetica, i materiali e l’innovazione in edilizia (foto © Fieramesse Marco Parisi).

Tra gli highlight di programma, la premiazione dei vincitori della seconda edizione del Wood Architecture Prize. Il programma della diciannovesima edizione di Klimahouse è stato presentato all‘Hotel La Briosa, progetto vincitore della categoria Architettura Sperimentale dell’edizione 2023 del Wood Architecture Prize. Sin dal 2006, data della prima edizione, Klimahouse è sempre stata proiettata verso il futuro, mettendo al centro dell’attenzione a livello nazionale tematiche quali la sostenibilità e l’efficienza energetica. Anche l’edizione 2024 di Klimahouse si rivolge ad un pubblico ampio, composto sia da professionisti delle costruzioni e dell’architettura, ma anche da visitatori privati interessati al tema dell’edilizia sostenibile.

A tale proposito, per soddisfare i tre criteri della sostenibilità, quali ecologici, economici e sociali, Klimahouse intende creare un valore aggiunto per la società: l’edilizia sociale rappresenta, infatti, un tema trasversale che intende migliorare le condizioni di vita e dell’abitare di tutte le comunità, in particolare nei paesi in via di sviluppo, attraverso un nuovo stile edilizio orientato al risparmio energetico, a bassi impatti ambientali e al comfort abitativo.

L’innovazione è al centro del programma della diciannovesima edizione di Klimahouse, dall’isolamento termico agli impianti di climatizzazione più avanzati e alla qualità dell’aria negli spazi chiusi, dalle soluzioni tecnologiche digitali per il controllo intelligente degli edifici alle futuristiche soluzioni. Durante il Klimahouse Future Hub si potranno esplorare in anteprima le soluzioni all’avanguardia di 17 pioneristiche startup, selezionate da Klimahouse in collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Start-up Accelerator del Politecnico di Milano. Una partnership basata sulla comune vocazione a innovare, individuando le più avanzate soluzioni di Ricerca & Sviluppo pronte per essere introdotte sul mercato. Tra queste figurano anche due aziende dell’Alto Adige, E-Kargo e Archygram, che, insieme agli altri finalisti, avranno l’opportunità di presentarsi durante l’intera fiera e partecipare al Klimahouse Start-up Contest. Il vincitore di quest’edizione sarà proclamata dalla giuria, presieduta dal direttore del PoliHub, Enrico Deluchi, alla fine dell’evento.

Dopo il successo della prima edizione, confermato nel 2024 il Wood Architecture Prize by Klimahouse (WAP), il primo premio sull’architettura in legno in Italia che mira a valorizzare le molteplici potenzialità di questo materiale naturale estremamente versatile, organizzato in collaborazione con il Politecnico di Torino, l’Università Iuav di Venezia e PEFC Italia. L’ambizione del premio è quella di promuovere la ricerca di processi progettuali e costruttivi incentrati sul legno. Presidiata dall’architetto Manuel Benedikter, la giuria ha selezionato dodici finalisti su 80 candidature, tra cui due progetti dell’Alto Adige. I vincitori delle tre categorie saranno annunciati durante Klimahouse il 1 febbraio 2024.

In collaborazione con l’Agenzia CasaClima, il 2 e il 3 febbraio, dalle 9 alle 13, il MEC Meeting & Event Center ospiterà il tradizionale Klimahouse Congress, quest’anno intitolato “Build the Future”. L’evento prevede la partecipazione di svariati relatori di fama internazionale, tra i quali figurano gli altoatesini professor architetto Walter Angonese e architetto Christine Pfeifer. L’evento si concentrerà su progetti architettonici ispiratori di importanti innovazioni e sul concetto di edilizia circolare. I due giorni saranno dedicati alle tematiche “Ispirazione” e “Innovazione”, un’attenzione particolare sarà inoltre riservata alle figure femminili del settore. Per la partecipazione, saranno assegnati crediti formativi.

Tra gli appuntamenti più attesi, tornano i Klimahouse Tours, organizzati in partnership con la Fondazione Architettura Alto Adige, che quest’anno riserveranno un’attenzione speciale ai giovani studi in grado di contribuire con successo alla vivacità della scena architettonica locale. Una serie di appuntamenti tematici che condurranno i partecipanti alla scoperta di architetture ecosostenibili e innovative, guidati dai progettisti stessi, per esplorare da vicino gli edifici tra idee virtuose, concept all’avanguardia, sapiente utilizzo dei materiali, riqualificazione architettonica e molto altro.

All’interno del programma di contorno Klimahouse x BZ, un’iniziativa che punta a coinvolgere l’intera popolazione bolzanina nella promozione della sostenibilità cittadina. L’evento è promosso dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, dalle associazioni di categoria HDS, HGV e Confesercenti e da BZ Heartbeat. Gli esercizi aderenti daranno un segnale a favore della sostenibilità. L’iniziativa consiste nel diffondere messaggi di sostenibilità per il centro di Bolzano, raggiungere e sensibilizzare i cittadini, e posiziona Bolzano come pioniere nella consapevolezza ambientale. Inoltre, per richiamare l’attenzione sul tema, il 2 febbraio verrà organizzato, presso il Teatro Cristallo, una serata informativa aperta alla cittadinanza all’insegna del motto “Nuovi impulsi per la città”, in collaborazione con il Comune di Bolzano e Rai Alto Adige.

Al via il primo Short master in Wood Architecture, prima espressione della Wood Architecture Academy by Klimahouse, promosso in collaborazione con YACademy di Bologna. Il primo short master è curato dai più grandi studi di architettura del mondo e offre l’opportunità ai giovani progettisti di completare o aggiornare le proprie competenze e di dare slancio alla propria carriera. Il progetto ambizioso mira a riportare al centro dell’attenzione progettuale il legno, materiale sostenibile e benefico per l’ambiente. Le 15 candidature selezionate saranno annunciati il 1 febbraio 2024 durante la Klimahouse.

Tutti i numeri di Klimahouse 2024:

4 giornate – 400 espositori – 100 eventi – Esperti e interessati del settore dell’edilizia sostenibile da tutta Italia

Da mercoledì 31 gennaio a sabato 3 febbraio ore 9 – 18 – Ticket online 13 euro (invece di 15)

Con il ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige (da Salorno)

Info & biglietti: www.fierabolzano.it/it/klimahouse