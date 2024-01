Klimahouse, a Bolzano la fiera dedicata alla sostenibilità e innovazione in edilizia

mercoledì, 31 gennaio 2024

Bolzano – Fiera Bolzano ospita Klimahouse, l’appuntamento della sostenibilità in edilizia. Saranno quattro giornate di fiera con oltre 100 eventi, 400 espositori e fari puntati sulle tendenze del settore edile. Oltre al focus sulla sostenibilità, gli altri temi principali dell’edizione 2024 saranno il legno, la sfida energetica, i materiali e l’innovazione in edilizia. Tra i momenti clou spicca la premiazione della seconda edizione del Wood Architecture Prize by Klimahouse.

In mattinata è stata inaugurata Klimahouse 2024 alla presenza del sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi, del Direttore dell’Agenzia CasaClima Ulrich Santa, del Vicepresidente di lvh.apa Hannes Mussak, del Presidente di Fiera Bolzano Armin Hilpold e di Claudio Corrarati, Vicepresidente di Fiera Bolzano nonché Presidente di CNA Trentino Alto Adige. Presente anche, Laura Prinzi, Head of Business & Technical Partnership di PoliHub, il partner per Il Klimahouse Future Hub.

In apertura Ruggero Rollini, divulgatore scientifico del programma Rai Superquark+, ha parlato del ruolo cruciale della costruzione sostenibile ed energeticamente efficiente per contrastare l’effetto serra: “La grande sfida si gioca a livello nazionale e internazionale, ma uno dei migliori modi che abbiamo di emettere poco è non sprecare energia nelle nostre case che, troppo spesso, sono dei colabrodo termici”. La cerimonia di inaugurazione è stata moderata da Vera Pöhl, Head of Sales & Brand-Communication di Fiera Bolzano.

Il presidente di Fiera Bolzano, Armin Hilpold, ha ufficialmente dato il via ai lavori: “Negli ultimi anni, Klimahouse si è trasformata in un vero e proprio laboratorio interdisciplinare per l’edilizia sostenibile a livello nazionale. Con oltre 100 eventi concentrati in quattro giorni, Klimahouse rappresenta un punto di riferimento cruciale per l’edilizia orientata al futuro. Oltre alle aziende leader, partecipano anche università e istituti di ricerca di prestigio, esperti di fama mondiale, start-up e oltre 200 giornalisti accreditati che rappresentano l’intero panorama della stampa italiana del settore”. Tra i partner della prima ora di Klimahouse l’Agenzia CasaClima, rappresentata all’inaugurazione dal Direttore Ulrich Santa: “Anche Klimahouse 2024 si rivolge ad un pubblico ampio, italiano e dall’estero, da professionisti dell’edilizia e dell’architettura alle tantissime persone che seguono con interesse la sostenibilità in edilizia”.

A Klimahouse, la sostenibilità è intesa come un concetto completo, che soddisfa un equilibrio ecologico, economico e sociale. A parlarne anche il Presidente di CNA Trentino Alto Adige, Claudio Corrarati: “ Klimahouse rappresenta fiducia nel sistema e dovrebbe fungere da vivaio di idee per influenzare i decisori politici e supportare meglio le imprese. Al momento, ci sono tanti discorsi promettenti e i giovani sono molto veloci – dobbiamo agire rapidamente anche dal punto di vista normativo per aiutarli a soddisfare le richieste del mercato nella sfida della sostenibilità”.

La diciannovesima edizione di Klimahouse propone una serie di novità che vanno dall’isolamento termico agli impianti di climatizzazione più avanzati e alla qualità dell’aria negli spazi chiusi, dalle soluzioni tecnologiche digitali per il controllo intelligente degli edifici alle futuristiche soluzioni che saranno presentate all’interno del Klimahouse Future Hub: qui 17 start-up selezionate (l’Alto Adige è rappresentato dalla E-Kargo) parteciperanno ad un Contest che designerà un vincitore. La premiazione avrà luogo venerdì 2 febbraio al termine della Pitch Session finale, in programma dalle 11.30 alle 13.30 sul Klimahouse Stage. Il Future Hub è organizzato in collaborazione con PoliHub, l’Innovation Park & Startup Accelerator del Politecnico di Milano.

Dopo il successo della prima edizione nel 2023, si svolge anche quest’anno il Wood Architecture Prize by Klimahouse, il primo premio sull’architettura in legno in Italia che mira a promuovere la ricerca di processi progettuali e costruttivi incentrati sul legno. Domani – 1° febbraio – saranno resi noti i vincitori delle categorie in gara, designati tra i 12 finalisti già selezionati; prevista anche una menzione speciale “Under 35”. Per mettere ancor più in risalto il ruolo del legno come materia prima, nella stessa giornata saranno rese note anche le 15 candidature selezionate per la prima edizione della Wood Architecture Academy by Klimahouse, il primo short master in architettura del legno organizzato in collaborazione con l’Istituto YACademy di Bologna.

Il 2 e il 3 febbraio – sempre dalle 8.30 alle 13 – il MEC Meeting & Event Center ospiterà il Klimahouse Congress all’insegna del motto “Build the Future”. L’evento prevede la partecipazione di svariati relatori di fama internazionale, tra cui gli altoatesini architetti Walter Angonese e Christine Pfeifer, e si concentrerà su progetti architettonici ispiratori di importanti innovazioni e sul concetto di edilizia circolare. Un’attenzione particolare sarà riservata alle figure femminili del settore.

Nell’ambito del programma di contorno, l’iniziativa Klimahouse x Bolzano punta a sensibilizzare la popolazione bolzanina e coinvolgerla attivamente nella promozione della sostenibilità cittadina. Al riguardo, il 2 febbraio si svolgerà al Teatro Cristallo una tavola rotonda all’insegna del motto “Nuovi impulsi per la città”.

Tutto esaurito infine per i cinque Klimahouse Tours, organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige, che permettono ai partecipanti di scoprire da vicino esempi di architetture ecosostenibili.

Klimahouse 2024: 4 giornate – 400 espositori – 100 eventi – Esperti dell’edilizia sostenibile provenienti da tutta Italia

Da mercoledì 31 gennaio a sabato 3 febbraio – ore 9- 18

Info & biglietti: www.fierabolzano.it/it/klimahouse

Acquistando il ticket online (13 euro invece di 15) è possibile viaggiare gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.