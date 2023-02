venerdì, 17 febbraio 2023

Bolzano – Klimahouse 2023 tra sfida energetica, sostenibilità ed edilizia sociale. Da un lato la crisi energetica e la lotta ai cambiamenti climatici, dall’altro la necessità di rendere la qualità abitativa un valore accessibile a tutti. Saranno questi due temi centrali della diciottesima edizione di Klimahouse (nelle foto © Marco Parisi), la manifestazione sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia, affrontati soprattutto all’interno del Klimahouse Congress il 10 e l’11 marzo al MEC Meeting & Event Center e in uno dei cinque Klimahouse Tours, organizzati in collaborazione con la Fondazione Architettura Alto Adige.

Le fiere sono da sempre uno specchio dell’economia, della politica e della società che le ospitano: non è un caso dunque che due grandi sfide del nostro tempo arricchiscano l’offerta formativa ed informativa di Klimahouse 2023. Da un lato, il fenomeno di edilizia sociale che – in un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo – porta con sé vantaggi su numerosi fronti. A partire dal fatto che contribuisce al risparmio energetico, proponendo oltretutto un valido rimedio alla disuguaglianza abitativa. Dall’altro, ma rimanendo comunque in tema, il grande dilemma dell’oggi: come affrontare l’aumento dei costi legati all’energia? Klimahouse proporrà diverse occasioni per riflettere e analizzare entrambe le questioni – in particolar modo con le due giornate del Klimahouse Congress in programma venerdì 10 e sabato 11 marzo, ma anche con un Klimahouse Tour il venerdì pomeriggio, dedicato al tema del social housing.

Klimahouse Congress 2023: le nuove sfide dell’edilizia

L’evento cardine della manifestazione sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia, organizzato in collaborazione con l’Agenzia CasaClima, porrà al centro del dibattito le grandi sfide del momento analizzandole sotto diversi punti di vista, grazie al contributo di 10 massimi esperti nazionali e internazionali del mondo dell’edilizia.

L’attuale scenario è particolarmente complesso. Mai come oggi l’edilizia civile è chiamata a dare risposte concrete alla crisi energetica e alla necessità di rendere più sicuro e sostenibile il proprio approvvigionamento energetico. L’efficienza e il passaggio alle fonti rinnovabili si impongono come l’unica strada per svincolare l’Europa dalla dipendenza dai combustibili fossili e per diminuire l’impatto ambientale del settore. Il Green Deal Europeo indica che nel 2030 dovremo abbattere del 55% le emissioni, per raggiungere la neutralità climatica nel 2050, mentre la nuova direttiva EBPD sulle prestazioni degli edifici si appresta a imporre parametri molto stringenti per le classi energetiche di tutti gli edifici del Vecchio Continente: una sfida enorme che coinvolgerà governi, progettisti e costruttori per i prossimi dieci anni.

La grande trasformazione del parco edilizio non dovrà lasciare indietro nessuno, partendo dal presupposto che a tutti dovrà essere garantita la stessa qualità abitativa in termini di efficienza, sostenibilità e comfort, secondo i nuovi principi dell’edilizia sociale. Una visione perfettamente in linea con i valori del nuovo Bauhaus Europeo, iniziativa interdisciplinare che porta gli obiettivi del Green Deal all’interno degli spazi abitativi e degli stili di vita, all’insegna dell’estetica, della sostenibilità e dell’inclusione.

Venerdì 10 marzo – Energia & Casa tra crisi e opportunità

Si parte venerdì 10 marzo con i riflettori puntati sul ruolo dell’edilizia nella questione energetica e sulla sfida dell’efficienza e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Dalla questione dirimente se il diritto alla casa comporti anche il diritto all’energia, affrontata in apertura da Timo Leukefeld, esperto dell’abitare energetico nel futuro, si passerà a un approfondimento a cura di Nanne De Ru, architetto fondatore della Powerhouse Company di Rotterdam, docente di architettura e design e vincitore di prestigiosi riconoscimenti, sul concetto di Design come elemento centrale per il benessere delle persone e del pianeta. Stefano Laporta, direttore generale di Ispra, offrirà poi uno spaccato sulla situazione italiana, mentre Josef Gostner, presidente di Alerion, affronterà il tema trasversale del futuro dell’energia, visto dalla parte dei nuovi paradigmi necessari per chi la produce.

Sabato 11 marzo – Abitare sostenibile: diritto o privilegio?

Dell’obiettivo di realizzare abitazioni di qualità per tutti, sostenibili e confortevoli, si parlerà durante la seconda mattinata del Klimahouse Congress 2023, sabato 11 marzo. Enrico Giovannini, economista e accademico italiano, ex ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e attuale direttore scientifico di ASVIS, introdurrà gli argomenti partendo dall’aspetto sociale della sostenibilità, una delle due declinazioni, insieme a quella ambientale, di cui si compone. Si parlerà poi di Social Housing in Europa e delle sue implicazioni con gli obiettivi climatici, grazie al contributo di Joost Nieuwenhuijzen, Direttore della European Federation for Living di Amsterdam, che mostrerà un esempio di edilizia sociale contemporanea e metterà a confronto i modelli, le politiche di sostegno e gli obiettivi dei principali Paesi europei. Alessandro Longo, architetto esperto in rigenerazione urbana, condurrà un intervento dal titolo “Il naviglio della sostenibilità: pensare insieme per lavorare meglio”, mentre Zeno Bambi, architetto con esperienza trentennale nel risanamento del patrimonio edilizio ed esperto in urbanistica e tutela del paesaggio, racconterà una storia tutta altoatesina dell’abitare sostenibile.

Housing: abitare insieme a Merano

Il Klimahouse Tour 4, in programma per il pomeriggio di venerdì 10, si concentrerà sul tema dell’abitare, che si declina in complessi residenziali differenti a seconda del contesto urbano o paesaggistico, del linguaggio architettonico scelto e della composizione del gruppo di persone cui sono destinati. Il Tour condurrà al Residence Ofenbaur (Rauch Gapp) sopra Merano, un condominio-residence che collega gli spazi abitativi interni con l’esterno grazie a grandi terrazze e poi al complesso residenziale “Lebensräume” (Höller & Klotzner), un progetto di edilizia sociale basato sul modello della casa multigenerazionale. A viverci persone con disabilità e socialmente svantaggiate, famiglie con e senza figli, genitori single e persone in situazioni di vita diverse o con stili di vita alternativi, che si sostengono a vicenda. Grazie alla riconversione dell’area dell’ex convento eucaristico di via Winkel a Merano, rimasto abbandonato per anni, sono stati realizzati 23 appartamenti in affitto privi di barriere architettoniche all’interno di due edifici residenziali, in una posizione tranquilla e centrale della città, con un’ampia area verde e un parco.

Klimahouse Tours 2023

Da ville circondate da vigneti a chalet immersi nei boschi, da cantine sociali a condomini cittadini, i Klimahouse Tours condensano in poche giornate un grande numero di esperienze formative attorno all’architettura sostenibile. Ogni giorno ciascun Tour permetterà di raggiungere 2 diverse destinazioni, con la guida dei professionisti della Fondazione Architettura Alto Adige. Il focus di questa edizione è incentrato sul legno e sul social housing. In particolare il Tour 2 porterà i partecipanti a visitare due esempi molto avanzati di edifici in legno, un materiale di costruzione sul quale l’Alto Adige vanta un solido know how. Nei Tour 3 e 4, si potranno invece visitare degli esempi innovativi di social housing.

Klimahouse 2023: 8-11 marzo 2023 dalle 9 alle 1 8

4 giorni – 400 espositori – 100 speaker & eventi – 5 Tours in Alto Adige

Ticket online: 13 Euro

Con il tuo ticket online viaggi gratis da e per la fiera con tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige.

Per i visitatori da fuori Provincia, la convenzione vale a partire da Salorno.

Tutte le informazioni: www.klimahouse.it