Klimahouse 2023: domani l’inaugurazione della rassegna internazionale a Fiera Bolzano

martedì, 7 marzo 2023

Bolzano – Grande attesa per Klimahouse a Fiera Bolzano. La manifestazione internazionale sul risanamento e l’efficienza energetica in edilizia torna in presenza da domani – mercoledì 8 marzo – a sabato 11 marzo nei padiglioni di Fiera Bolzano (nelle foto © Marco Parisi).

Quattro giorni nei quali progettisti e tecnici del mondo edilizia e architettura potranno trovare ispirazione e aggiornarsi con le ultime novità metodologiche e tecnologiche del settore. Un’occasione anche per i privati che potranno comprendere come costruire bene significhi anche vivere meglio.

A fare da filo conduttore saranno quest’anno quattro focus tematici trasversali di grande attualità internazionale che animeranno i padiglioni espositivi e i contenuti del Klimahouse Stage, un palco tra le corsie dedicato all’aggiornamento professionale, alla formazione e all’informazione.

La cerimonia di inaugurazione si terrà domani, mercoledì 8 marzo, alle 14 presso il Palco dell’Agenzia CasaClima.

Interverranno, moderati da Ulrich Santa, Direttore Generale Agenzia CasaClima: Ministro Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin (videomessaggio), Armin Hilpold, presidente Fiera Bolzano, Renzo Caramaschi, sindaco di Bolzano, Arno Kompatscher, presidente della Provincia di Bolzano, Vannia Gava, Viceministro Ambiente e Sicurezza energetica e il Ministro Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini.