Iubilantes: il viaggio da Piona a Delebio e San Pietro in Vallate

giovedì, 20 luglio 2023

Delebio (Sondrio) – Il tour di Iubilantes avrà un momento importante giovedì 27 luglio. Il racconto della storia di Sant’Agrippino si merita una seconda puntata e infatti, l’Associazione Iubilantes, dopo il tour dello scorso giugno che ha regalato ai partecipanti una giornata ricca di storia e di bellezza tra l’Isola Comacina e Ossuccio, riprende il tragitto verso nuove mete.

Il percorso avrà inizio dall’Abbazia di Piona ed arriverà a Delebio, dove riposano le spoglie del santo, raggiungendo nel pomeriggio anche le suggestive rovine dell’Abbazia di San Pietro in Vallate.

La guida è affidata al professor Guido Scaramellini, esperto, storico e amico di Iubilantes. Il programma prevede diverse opzioni sia per il trasporto sia per il pranzo. Sarà infatti possibile spostarsi con mezzi propri o aderire alla comoda opzione con bus privato, pranzare al sacco o prenotarsi per condividere un pranzo tipico all’Osteria. Il cammino non presenta particolari difficoltà ed è aperto a tutti.

IL PROGRAMMA

ore 9:20 – ritrovo a Piona, Abbazia Santa Maria, loc. Olgiasca (Lecco) parcheggio di ingresso all’abbazia

ore 9:30 – incontro con padre Natanaele e visita del complesso.

Spostamento a Delebio: con la collaborazione della parrocchia, Pro loco, assessorato alla Cultura e visita a: Chiesa di Santa Domenica, Chiesa di San Carpoforo, Antico Mulino perfettamente restaurato, Oratorio di San Gerolamo, Palazzo Peregalli (solo esterno) sorto sul luogo di una grangia dell’abbazia cisterciense dell’Acquafredda di Lenno, da cui provengono le spoglie di Aquilino.

ore 13:00 – pranzo a Delebio, presso Osteria del Benedet

A seguire spostamento a Piagno di Cosio Valtellina, salita a piedi a San Pietro in Vallate e alle 17 fine del tour e rientro.