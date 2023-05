Italiani nel mondo: il premio a don Lino Zani, cerimonia a Ossimo

venerdì, 5 maggio 2023

Ossimo (Brescia) – “A don Lino Zani per avere scelto, quale missione di vita, di elevare la dignità degli umili”, è la frase scritta sulla targa del premio “Italiani nel mondo”, riconoscimento dell’Asi (Associazione sportive e sociali italiane), che domani – sabato 6 maggio, alle 9:30 – verrà consegnata a don Lino Zani in municipio a Ossimo (Brescia) dal sindaco Cristian Farisé, da Gianmaria Italia, consigliere nazionale Asi e ideatore del premio e Davide Magnabosco, presidente dell’Asi di Brescia.

Il premio viene conferito agli italiani che onorano o hanno onorato il nostro Paese all’estero. E don Lino Zani è il sacerdote camuno che ha lavorato più di 30 anni in Amazzonia a contatto con le popolazioni locali, lasciando un segno profondo.

Don Lino Zani, nato il 6 marzo 1948, ordinato sacerdote nel 1975, dal 1976 è partito come missionario in Brasile, dov’è rimasto sino al 1997. Dal 1997 al 2011 è rientrato in Italia, parroco di Lozio e Malegno, nel 2012 è ripartito “Fidei donum” della diocesi di Brescia in Mozambico e poi di nuovo in Brasile ad Amapá sul Rio delle Amazzoni. E’ stato nominato cittadino onorario delle municipalità brasiliane di Itaobim (nel 1980) e Jenipapo de Minas (nel 2006).

La cerimonia di domani inizierà alle 9.30 in municipio a Ossimo Superiore, con i saluti del sindaco Cristian Farisè, di Gianmaria Italia e Davide Magnabosco, delle autorità, quindi la consegna del premio e alle 11 nella parrocchiale la Santa Messa e al termine il rinfresco in piazza San Damiano.