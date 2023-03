Istituto Superiore Ivan Piana di Lovere, concluso il percorso IFTS

giovedì, 9 marzo 2023

Lovere – Il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto Superiore Ivan Piana di Lovere in collaborazione con le aziende del territorio, ha attivato a partire da luglio 2022 un percorso di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). In questi giorni sono giunte al termine le 800 ore di formazione gratuita (in parte nelle aule e nei laboratori dell’Istituto Ivan Piana e in parte in tirocinio nelle aziende) del percorso post diploma tecnico che consentirà agli iscritti venerdì 17 marzo di conseguire il titolo di Tecnico per l’industrializzazione del prodotto – processo e per la manutenzione di impianti meccanici.

In partnership con le più importanti aziende del Territorio ed in collaborazione con la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile di Bergamo, l’Istituto Superiore Ivan Piana ha così contribuito alla formazione di una figura innovativa, specializzata e rispondente alle attese del bacino territoriale dell’Alto Sebino.

La Commissione IFTS nominata da ITS Mobilità sostenibile composta da un Presidente esterno, da un rappresentante ITS, da un docente dell’Istituto e da un esperto del mondo del lavoro individuato da ITS Mobilità, si insedierà mercoledì 15 marzo presso l’Istituto Ivan Piana.

L’esame tecnico-pratico durerà l’intera giornata di venerdì 17 marzo e sarà articolato in una prova tecnico – professionale della durata di 4/5 ore e da una prova orale che sarà aperta anche alle imprese del territorio interessate alla figura professionale del percorso IFTS.