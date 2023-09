Istituto Pertini di Trento, aggiudicato l’appalto da oltre 21 milioni di euro

venerdì, 22 settembre 2023

Trento – Assegnato l’appalto principale per i lavori di realizzazione della nuova sede dell’Istituto di formazione professionale “Sandro Pertini” di viale Verona a Trento. La procedura di gara curata dall’Agenzia provinciale per gli appalti e contratti, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è stata aggiudicata al raggruppamento di imprese formato da Mak Costruzioni di Lavis (in veste di capogruppo), Macos srl di Mezzolombardo e Zorzi Geometra Mario srl di Trento. L’importo a base d’appalto, che riguarda l’unità funzionale 1 della riqualificazione del Pertini, è 21.400.168,18 euro, mentre l’importo complessivo del progetto ammonta a 25.494.790 euro (comprensivi di somme a disposizione per imprevisti e altri oneri). La durata prevista è di circa tre anni (998 giorni).

Dopo l’esito della gara si procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario e alla successiva firma del contratto.

L’intervento per l’unità funzionale 1 prevede la realizzazione di 20 nuove aule, 17 laboratori di acconciatura e di estetica, spazi di socializzazione e di servizio. L’edificio sarà completamente rinnovato e al passo con le esigenze della moderna didattica e della specifica offerta formativa della scuola professionale, nonché totalmente sostenibile in quanto il livello che la Provincia intende raggiungere nella certificazione Leed è il Gold.

L’opera è rilevante anche dal punto di vista urbanistico. I nuovi spazi (che sorgeranno sulla parte di superficie del complesso già oggetto di demolizione) permetteranno una ricucitura urbana con il quartiere circostante. In particolare è previsto un nuovo marciapiede sul lato sud di via Chini, oggi privo di sede per i pedoni. L’intervento permetterà inoltre di mantenere il nucleo storico del complesso con la chiesa e una parte del portico.

Alla prima unità funzionale del Pertini si aggiungono ulteriori unità funzionali che completano la nuova sede. La UF2, circa 2 milioni di euro di importo riguarda la realizzazione di un volume per aule e laboratori per il quale è in fase di completamento il progetto esecutivo, mentre UF3, per circa 7,76 milioni di euro, riguarda la zona ingresso e gli spazi di relazione, gli uffici amministrativi e gli spazi per i docenti. Per questo lotto è stato predisposto il progetto definitivo.