Iseo in fiore, grandi attrazioni per la manifestazione sul Sebino

sabato, 23 marzo 2024

Iseo (Brescia) – E’ iniziata nel migliore dei modi “Iseo in fiore“, la manifestazione che terrà banco al Sassabanek di Iseo con una serie di attrazioni in questo weekend. In mattinata si è svolta la cerimonia di inaugurazione alla presenza delle autorità, tra cui il sindaco di Iseo Marco Ghitti, l’assessore regionale all’Ambiente Giorgo Maione, il presidente delle Comunità Montana Sebino Bresciano Marco Ghitti, il presidente del Sassabanek Fabio Losio, quindi amministratori locali e operatori economici.

L’Amministrazione comunale di Iseo, il Centro Turistico Sassabanek e PromAzioni360 hanno promosso in questo weekend “Iseo in fiore“, un’esperienza immersiva nella bellezza e diversità del mondo floreale, un’occasione unica di esplorazione e ispirazione, dove il lago d’Iseo è la cornice perfetta per celebrare la natura e la creatività. La manifestazione si svolge nella splendida location di Sassabanek, arricchita per l’occasione con stand espositivi florovivaistici, artigianali e artistici, attività ludiche, riciclo creativo e rispetto ambientale a tema natura e biodiversità.

Le proposte e le attrattive sono numerose, partendo dalle acconciature floreali del concorso “Ho solo fiori per la testa”, che invita i visitatori ad indossare e farsi fotografare, con elementi vegetali sul capo, sentir “cantare “ gli alberi e i fiori, salire in una carrozza del ‘700, spettacoli, laboratori e visite guidate alle Torbiere. I visitatori oggi e domani potranno indossare un cappello con un’acconciatura a tema floreale: una giuria valuterà le fotografie e domani decreterà i vincitori. E’ possibile partecipare recandosi allo stand di Iseo Immagine Fotografi oggi fino alle 18 e domani dalle 10:30 alle 15:30. Da segnalare in particolare gli aperitivi con degustazione di fiori commestibili con Claudio Porchia, presidente dei Ristoranti della Tavolozza di Sanremo.

Oggi si è svolto al Centro accoglienza delle Torbiere il convegno con tema “Sulle ali delle farfalle”, grazie ad immagini e riprese c’è stata la scoperta della fantastica storia di farfalle e falene con la naturalista Ambra Butifar. Domani, domenica 24 marzo, sempre alle Torbiere dalle 10, si terrà il convegno su “Parchi storici del comprensorio camuno-sebino: alberi, fiori, cultura” con gli interventi del biologo Dario Furlanetto, i botanici Enzo Bona e Glauco Patera, insieme all’arboricoltore Alberto Fulvio Bramati con la partecipazione del sindaco di Iseo Marco Ghitti, del presidente della Riserva delle Torbiere Flavio Bonardi e del direttore Nicola Dalla Torre. Il convegno di domani è patrocinato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Brescia e i partecipanti avranno crediti formativi.

Nel ricco programma si inserisce la presentazione del libro “Cappucetto Green, ecofavole nel piatto” di Renata Cantamessa, nota come Fata Zucchina, 1°classificato sezione Narrativa, Premio Internazionale “E. Volterrani”. Sara presente Martina Luise, quindi danze tropicali, All’interno di “Iseo in Fiore”, inoltre è prevista un’area dedicata ai bambini, con laboratori e proposte, il Baby Birba junior funny contest e i giochi in legno di una volta. E possibile prenotarsi per i contest di oggi e domani al 346 3192841.

Numerose le attrattive e molti eventi legate alla manifestazione “Iseo in fiore”, con ore di divertimento con Dj set di Radio Bruno che ieri sera ha richiamato migliaia di persone e oggi, dalle 18 a mezzanotte, con il gruppo Maracaibo e Dj set di Radio Bruno festa e musica con le migliori hit musicali dagli anni ’90 al 2010.

di A.Pa.